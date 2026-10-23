0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: AP/Tony Avelar, ArquivoAP/Tony Avelar, Arqu...
23 października 2026

Meta ma zapłacić 25 mld dolarów kary. W tle afera Cambridge Analytics i kampania Donalda Trumpa

przeczytasz w 3 minuty

Sąd stanowy w Nowym Meksyku nakazał firmie Meta zapłacić największą karę w historii koncernów technologicznych. Właściciela Facebooka uznano za winnego wprowadzania w błąd w zakresie prywatności danych i mowy nienawiści.

Dodaj nas w Google
Google News

We wrześniu ława przysięgłych uznała koncern Meta za odpowiedzialny za naruszenie prawa stanu Nowy Meksyk dotyczącego nieuczciwych praktyk. Przysięgli uznali, że ​​firma i jej kierownictwo złożyli 26 wprowadzających w błąd oświadczeń dotyczących prywatności danych, mowy nienawiści i innych kwestii.

Trzy tygodnie później wyrok w tej sprawie ogłosił sędzia.

Ława przysięgłych naliczyła prawie 44 mln naruszeń, mnożąc poszczególne komunikaty przez ich potencjalną publiczność w Nowym Meksyku. Stanowa ustawa pozwala na maksymalnie 5 tys. dol. grzywny za umyślne naruszenie, więc teoretycznie na Metę można było nałożyć karę w wysokości 219 mld dol. Ostatecznie sędzia zmniejszył ją do 25 mld dol. Mimo wszystko to jedna z największych kar finansowych w historii USA i największa, jaką otrzymał przedstawiciel Big Tech.

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

Świat

Meta

Na zdjęciu Szymon Bujalski
Szymon Bujalski

Redaktor serwisu Naukaoklimacie.pl, dziennikarz, prowadzi w mediach społecznościowych profile „Dziennikarz dla klimatu”, autor tekstów m.in. dla „Wyborczej” i portalu „Ziemia na rozdrożu”.

Komentarze

Nasze tematy

Afery

Bezpieczeństwo

Edukacja

Ekologia

Gospodarka

Historia

Kobiety

Kościół

Kultura

LGBT+

Media

Nacjonalizm

Nauka

NGO

Niepełnosprawność

Opozycja

Policja i służby

Polityka społeczna

Prawa człowieka

Prawa zwierząt

Propaganda

Protesty

Rosja

Sądownictwo

Świat

Uchodźcy i migranci

Ukraina

USA

Władza

Wybory

Zdrowie