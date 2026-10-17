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Prawa autorskie: Il. Iga Kucharska / OKO.pressIl. Iga Kucharska / ...
17 października 2026

Konflikt w raju. Jak miliarderzy chcą kupić wieczną młodość

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Niebawem dostępna będzie terapia genowa, która obiecuje długowieczność. Nie wiemy, czy ta obietnica jest prawdziwa, bo nikt tego nie zbadał w rzetelnych badaniach klinicznych. Ba, nikt nie dopuścił tej terapii do stosowania. Jak to możliwe?

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Czy światem rządzą starzy ludzie z obsesją wiecznej młodości?

W ubiegłym roku trójka dyktatorów, Władimir Putin, Xi JInping i Kim Dzong Un, kierowała się w stronę trybuny na placu Tiananmen, gdzie mieli oglądać paradę z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Azji. Xi niespodziewanie skierował rozmowę na osiągnięcia medycyny w przedłużaniu życia.

In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, (L-R) Russia's President Vladimir Putin walks with China's President Xi Jinping and North Korea's leader Kim Jong Un before a military parade marking the 80th anniversary of victory over Japan and the end of World War II, in Beijings Tiananmen Square on September 3, 2025. (Photo by Alexander KAZAKOV / POOL / AFP)
Putin, Xi Jinping oraz Kim Jong Un w Pekinie z okazji obchodów 80 rocznicy zakończenie II wojny światowej w Azji. Foto Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

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Na zdjęciu Michał Rolecki
Michał Rolecki

Rocznik 1976. Od dziecka przeglądał encyklopedie i słowniki. Ukończył anglistykę, tłumaczył teksty naukowe i medyczne. O nauce pisał m. in. w "Gazecie Wyborczej", Polityce.pl i portalu sztucznainteligencja.org.pl. Lubi wiedzieć, jak jest naprawdę. Uważa, że pisanie o nauce jest rodzajem szczepionki, która chroni nas przed dezinformacją. W OKO.press najczęściej wyjaśnia, czy coś jest prawdą, czy fałszem. Czasem są to powszechne przekonania na jakiś temat, a czasem wypowiedzi polityków.

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