Konflikt w raju. Jak miliarderzy chcą kupić wieczną młodość
Niebawem dostępna będzie terapia genowa, która obiecuje długowieczność. Nie wiemy, czy ta obietnica jest prawdziwa, bo nikt tego nie zbadał w rzetelnych badaniach klinicznych. Ba, nikt nie dopuścił tej terapii do stosowania. Jak to możliwe?
Czy światem rządzą starzy ludzie z obsesją wiecznej młodości?
W ubiegłym roku trójka dyktatorów, Władimir Putin, Xi JInping i Kim Dzong Un, kierowała się w stronę trybuny na placu Tiananmen, gdzie mieli oglądać paradę z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Azji. Xi niespodziewanie skierował rozmowę na osiągnięcia medycyny w przedłużaniu życia.
Komentarze