„Ukraina walczy o przetrwanie, Rosja o dominację”. Mocne wystąpienie Tuska na Warsaw Security Forum

„Nikt i nic nie zdejmie z Rosji pełnej, stuprocentowej odpowiedzialności za wojnę w Ukrainie” — mówił premier Donald Tusk na otwarciu Warsaw Security Forum. Jego zdaniem każdy, kto próbuje stawiać znak równości między agresorem a ofiarą i sugeruje, że to Ukraina ponosi odpowiedzialność za tę wojnę, wręcza agresorowi, Putinowi, niezwykle cenny prezent.

„Jeśli naprawdę zależy ci na interesie narodowym, jeśli troszczysz się o bezpieczeństwo swoich rodaków, jeśli chcesz, aby twój kraj pozostał suwerenny, twoim obowiązkiem jest dziś wspieranie Ukrainy w jej walce z rosyjską agresją” — tak do polskiej klasy politycznej zwrócił się premier Donald Tusk na otwarciu Warsaw Security Forum w poniedziałek, 12 października.