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Prawa autorskie: Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.plFot. Kuba Atys / Age...
12 października 2026

„Ukraina walczy o przetrwanie, Rosja o dominację”. Mocne wystąpienie Tuska na Warsaw Security Forum

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„Nikt i nic nie zdejmie z Rosji pełnej, stuprocentowej odpowiedzialności za wojnę w Ukrainie” — mówił premier Donald Tusk na otwarciu Warsaw Security Forum. Jego zdaniem każdy, kto próbuje stawiać znak równości między agresorem a ofiarą i sugeruje, że to Ukraina ponosi odpowiedzialność za tę wojnę, wręcza agresorowi, Putinowi, niezwykle cenny prezent.

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„Jeśli naprawdę zależy ci na interesie narodowym, jeśli troszczysz się o bezpieczeństwo swoich rodaków, jeśli chcesz, aby twój kraj pozostał suwerenny, twoim obowiązkiem jest dziś wspieranie Ukrainy w jej walce z rosyjską agresją” — tak do polskiej klasy politycznej zwrócił się premier Donald Tusk na otwarciu Warsaw Security Forum w poniedziałek, 12 października.

Tusk uderzył w siły polityczne – zarówno w Polsce, jak i Europie, które sugerują dziś, że to Ukraina „stanowi przeszkodę w realizacji interesów narodowych poszczególnych państw”, a „prawdziwy patriotyzm wymaga zaprzestania udzielania jej wsparcia”.

„Każdy, kto z jakiegokolwiek powodu – czy to ze zdrady, głupoty, czy dla pieniędzy – dąży do osłabienia Ukrainy w jej konfrontacji z Rosją, działa w sposób oczywisty przeciwko interesom własnego narodu, jego suwerenności i bezpieczeństwu” – podkreślił premier.

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Na zdjęciu Paulina Pacuła
Paulina Pacuła

Dziennikarka działu politycznego OKO.press. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu nauk o polityce Instytutu Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas, oraz dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Stypendystka amerykańskiego programu dla dziennikarzy Central Eastern Journalism Fellowship Program oraz laureatka nagrody im. Leopolda Ungera. Pisze o demokracji, sprawach międzynarodowych i Unii Europejskiej. Publikowała m.in. w Tygodniku Powszechnym, portalu EUobserver, Business Insiderze i Gazecie Wyborczej.

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