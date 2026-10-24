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Prawa autorskie: Źródło: Wikimedia Commons, na wolnej licencji CC A-S A 4.0Źródło: Wikimedia Co...
24 października 2026

To nieprawda, że nic nie możemy zrobić, by zmniejszyć ryzyko choroby Alzheimera, Parkinsona

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Czy lepiej mieć sprawny fizycznie organizm, za to mózg, który coraz mniej rozumie, czy odwrotnie? „Wielokrotnie słyszałem od pacjentów, że mogą nie chodzić, nie ruszać ręką, ale chcieliby zachować jasny umysł. Móc dalej cieszyć się tym światem, czytać książki, słuchać muzyki” 

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Mało którego schorzenia boimy się bardziej niż choroby Alzheimera. Żyjemy w przeświadczeniu, że nie ma sposobu, by się przed nią zabezpieczyć. A także, że medycyna praktycznie pozostaje wobec niej bezradna. Czy tak jest w istocie? Czy współczesna neurologia potrafi głównie dobrze diagnozować schorzenia mózgu, ale z leczeniem jest już dużo gorzej? Gdzie widać największy postęp? Czy mózg kiedyś zrozumie mózg?

OKO.press rozmawia z wybitnym neurologiem prof. Jarosławem Sławkiem.

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Na zdjęciu Sławomir Zagórski
Sławomir Zagórski

Biolog, dziennikarz. Zrobił doktorat na UW, uczył biologii studentów w Algierii. 20 lat spędził w „Gazecie Wyborczej”. Współzakładał tam dział nauki i wypromował wielu dziennikarzy naukowych. Pracował też m.in. w Ambasadzie RP w Waszyngtonie, zajmując się współpracą naukową i kulturalną między Stanami a Polską. W OKO.press pisze głównie o systemie ochrony zdrowia.

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