To nieprawda, że nic nie możemy zrobić, by zmniejszyć ryzyko choroby Alzheimera, Parkinsona

Czy lepiej mieć sprawny fizycznie organizm, za to mózg, który coraz mniej rozumie, czy odwrotnie? „Wielokrotnie słyszałem od pacjentów, że mogą nie chodzić, nie ruszać ręką, ale chcieliby zachować jasny umysł. Móc dalej cieszyć się tym światem, czytać książki, słuchać muzyki”

Mało którego schorzenia boimy się bardziej niż choroby Alzheimera. Żyjemy w przeświadczeniu, że nie ma sposobu, by się przed nią zabezpieczyć. A także, że medycyna praktycznie pozostaje wobec niej bezradna. Czy tak jest w istocie? Czy współczesna neurologia potrafi głównie dobrze diagnozować schorzenia mózgu, ale z leczeniem jest już dużo gorzej? Gdzie widać największy postęp? Czy mózg kiedyś zrozumie mózg?