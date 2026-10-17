Zaloguj się, aby zapisać na później 17 października 2026 Dodaj nas w Google

Mylimy wychowanie dzieci z wymuszaniem posłuszeństwa. A to zamyka drogę do porozumienia [Rozmowa]

Oliwia Gęsiarz przeczytasz w 6 minut

Po atakach w szkołach dorośli znów pytają, co jest nie tak z dzisiejszą młodzieżą. Może powinni zastanowić się, co jest nie tak z ich metodami wychowawczymi. Elena Miś: „By zrozumieć świat młodych ludzi, musimy nauczyć się rozmawiać o ich emocjach”

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