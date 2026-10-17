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Prawa autorskie: Fot. Marcin Kucewicz / Agencja WyborczaFot. Marcin Kucewicz...
17 października 2026

Mylimy wychowanie dzieci z wymuszaniem posłuszeństwa. A to zamyka drogę do porozumienia [Rozmowa]

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Po atakach w szkołach dorośli znów pytają, co jest nie tak z dzisiejszą młodzieżą. Może powinni zastanowić się, co jest nie tak z ich metodami wychowawczymi. Elena Miś: „By zrozumieć świat młodych ludzi, musimy nauczyć się rozmawiać o ich emocjach”

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Niedawne ataki z udziałem nastolatków uruchomiły dobrze znany zestaw diagnoz: winne jest bezstresowe wychowanie, internet, brak autorytetów. Pojawiają się też proste recepty i tęsknota za metodami wychowawczymi z przeszłości – dyscyplinowanie pasem i krzykiem. Tymczasem przyczyny przemocy wśród dzieci i młodzieży są znacznie bardziej złożonym zjawiskiem.

O tym rozmawiamy z Eleną Miś – psycholożką, biegłą sądową i działaczką społeczną.

Oliwia Gęsiarz, OKO.press: Czy ostatnie ataki na terenie szkół udowadniają, że dzieciom do reszty poprzewracało się w głowach od dobrobytu?

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Na zdjęciu Oliwia Gęsiarz
Oliwia Gęsiarz

Absolwentka położnictwa, pedagożka, psycholożka, logopedka. Poza pracą propaguje położnictwo, w którym każda osoba ma prawo zakończyć swoją ciążę wtedy, kiedy chce i tak, jak chce.

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