Prawa autorskie: US President Donald Trump sits with First Lady Melania Trump during the "UFC Freedom 250" mixed martial arts event on the South Lawn of the White House in Washington, DC, June 14, 2026. (Photo by Kent NISHIMURA / AFP) US President Donald ...

Nawrocki na kolacji Trumpa. Co nowego w sprawie amerykańskich żołnierzy? Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Szczęśniak Nawrocki był jedynym prezydentem innego państwa na kolacji Trumpa – przekazał Marcin Przydacz, szef Biura Spraw Międzynarodowych. „Jest gotowość, żeby zwiększać obecność amerykańskich żołnierzy”

Co się wydarzyło

W niedzielę 14 czerwca 2026 prezydent Donald Trump zorganizował urodziny w formie walki MMA na trawniku przed Białym Domem. Wśród gości był Karol Nawrocki. Polski prezydent rozmawiał z Trumpem dwukrotnie. Raz w czasie gali, co uwieczniły kamery.

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Wcześniej jednak miał też okazję do rozmowy podczas dwugodzinnego urodzinowego bankietu. Czy to była „rozmowa w cztery oczy”, którą wcześniej zapowiadał Pałac Prezydencki? Tego nie wiemy. W kolacji wzięli udział też amerykańscy politycy i biznesmeni reprezentujący największe amerykańskie firmy, m.in. Sam Altman (Open AI) i Mark Zuckerberg (Meta/Facebook).

Nawrocki miał być jedyną głową państwa na kolacji Trumpa – poinformował dziennikarzy prezydencki minister Marcin Przydacz. Nie towarzyszył mu tam żaden z urzędników czy dyplomatów, lecz Jan Błachowicz – były mistrz UFC. Jak stwierdził Przydacz, Nawrocki dostał zaproszenie dla siebie i jednej osoby towarzyszącej, wybrał Błachowicza, by promować polski sport. Według ministra Przydacza „Obecność Błachowicza wzbudziła gigantyczne zainteresowanie polityków, biznesmenów i członków rodzin”.

Czy Nawrocki coś osiągnął?

Co uzyskał Nawrocki? – pytali Przydacza dziennikarze w poniedziałek 15 czerwca 2026.

„Zobowiązanie sojusznicze” – odpowiedział minister. „Polska jest great ally, jest modelowym sojusznikiem” – cytował Trumpa. Sojusz polsko-amerykański jest silny, a „zawierucha wynikająca ze zmian obecności amerykańskiej w Europie nie dotknie Polski”.

Dopytywany o szczegóły Przydacz odpowiedział, że „ze strony Białego Domu jest pełna gotowość do tego, żeby zwiększać obecność [w Polsce]”. „Drzwi w kontekście stałej obecności amerykańskiej w Polsce są otwarte. Ale te deklaracje trzeba wypełnić konkretami, a za te konkrety odpowiada minister obrony” – mówił Przydacz. „Decyzje podejmuje Biały Dom, a dokumenty przygotowuje Pentagon, teraz jest czas, żeby wysiłki polityczne zintensyfikować”.

Po powrocie Nawrocki ma zaprosić wicepremiera i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza do rozmowy o tych szczegółach.

„Finalną decyzję podejmie osobiście Donald Trump” – zaznaczył Przydacz. „Dlatego warto inwestować w dobre personalne relacje. A to wczorajsze wydarzenie przekonuje nas wszystkich, że te relacje osobiste między prezydentami są jak najlepsze”.

Nawrocki rozmawiał też z wiceprezydentem JD Vancem, zięciem Trumpa i nieformalnym negocjatorem porozumień pokojowych Jaredem Kushnerem oraz sekretarzem energii o współpracy gazowej Polski z USA.

Jaki jest kontekst

Jeszcze kilka dni temu wokół obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce trwała polityczna burza. Zza oceanu płynęły sprzeczne komunikaty: Pentagon twierdził, że rotacja żołnierzy zostanie wstrzymana, a Donald Trump – że wysyła kolejnych.

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Kosztująca 60 milionów dolarów impreza była de facto reklamą firmy UFC, której szef od lat wspiera Trumpa. „Żadna kampania promocyjna na świecie nie byłaby w stanie kupić takiej skali rozgłosu” – podsumował sportowy portal The Athletic.

Również główny sponsor gali, giełda kryptowalut Crypto.com, jest powiązana biznesowo z Trumpem. Korzyści biznesowe odniesie też transmitujący galę Paramount: „Dla Paramount+ transmisja tego wydarzenia stanowi znakomitą okazję do zaprezentowania, jakie będą efekty wartej 7,7 mld dolarów umowy, i to w czasie, gdy amerykańskie władze dokładnie analizują planowaną megafuzję Paramount i Warner Bros. Discovery”.

Zorganizowana przez Trumpa gala mieszanych sztuk walki wzbudziła ogromne emocje. Według sondażu Ipsosa dla Reutersa tylko 16 procent Amerykanów uważało tę imprezę za stosowną, a 46 procent było jej przeciwne. Co ciekawe – nawet wśród republikanów zaledwie jedna trzecia ją popiera.

Jednak ci, którzy brali w niej udział, bawili się świetnie. Jak relacjonuje „The Athletic”, na obrzeżach parku przed Białym Domem, gdzie dziesiątki tysięcy osób oglądało walki na telebimach, ustawiono dziesiątki namiotów z jedzeniem i innymi atrakcjami. „Całość przypominała po części festiwal muzyczny, a po części tradycyjny jarmark, i w jakiś sposób tworzyła niezwykle atrakcyjne doświadczenie dla oglądających”.

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