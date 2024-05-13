Nawrocki na kolacji Trumpa. Co nowego w sprawie amerykańskich żołnierzy?

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Nawrocki był jedynym prezydentem innego państwa na kolacji Trumpa – przekazał Marcin Przydacz, szef Biura Spraw Międzynarodowych. „Jest gotowość, żeby zwiększać obecność amerykańskich żołnierzy”
W niedzielę 14 czerwca 2026 prezydent Donald Trump zorganizował urodziny w formie walki MMA na trawniku przed Białym Domem. Wśród gości był Karol Nawrocki. Polski prezydent rozmawiał z Trumpem dwukrotnie. Raz w czasie gali, co uwieczniły kamery.
Wcześniej jednak miał też okazję do rozmowy podczas dwugodzinnego urodzinowego bankietu. Czy to była „rozmowa w cztery oczy”, którą wcześniej zapowiadał Pałac Prezydencki? Tego nie wiemy. W kolacji wzięli udział też amerykańscy politycy i biznesmeni reprezentujący największe amerykańskie firmy, m.in. Sam Altman (Open AI) i Mark Zuckerberg (Meta/Facebook).
Nawrocki miał być jedyną głową państwa na kolacji Trumpa – poinformował dziennikarzy prezydencki minister Marcin Przydacz. Nie towarzyszył mu tam żaden z urzędników czy dyplomatów, lecz Jan Błachowicz – były mistrz UFC. Jak stwierdził Przydacz, Nawrocki dostał zaproszenie dla siebie i jednej osoby towarzyszącej, wybrał Błachowicza, by promować polski sport. Według ministra Przydacza „Obecność Błachowicza wzbudziła gigantyczne zainteresowanie polityków, biznesmenów i członków rodzin”.
Co uzyskał Nawrocki? – pytali Przydacza dziennikarze w poniedziałek 15 czerwca 2026.
„Zobowiązanie sojusznicze” – odpowiedział minister. „Polska jest great ally, jest modelowym sojusznikiem” – cytował Trumpa. Sojusz polsko-amerykański jest silny, a „zawierucha wynikająca ze zmian obecności amerykańskiej w Europie nie dotknie Polski”.
Dopytywany o szczegóły Przydacz odpowiedział, że „ze strony Białego Domu jest pełna gotowość do tego, żeby zwiększać obecność [w Polsce]”. „Drzwi w kontekście stałej obecności amerykańskiej w Polsce są otwarte. Ale te deklaracje trzeba wypełnić konkretami, a za te konkrety odpowiada minister obrony” – mówił Przydacz. „Decyzje podejmuje Biały Dom, a dokumenty przygotowuje Pentagon, teraz jest czas, żeby wysiłki polityczne zintensyfikować”.
Po powrocie Nawrocki ma zaprosić wicepremiera i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza do rozmowy o tych szczegółach.
„Finalną decyzję podejmie osobiście Donald Trump” – zaznaczył Przydacz. „Dlatego warto inwestować w dobre personalne relacje. A to wczorajsze wydarzenie przekonuje nas wszystkich, że te relacje osobiste między prezydentami są jak najlepsze”.
Nawrocki rozmawiał też z wiceprezydentem JD Vancem, zięciem Trumpa i nieformalnym negocjatorem porozumień pokojowych Jaredem Kushnerem oraz sekretarzem energii o współpracy gazowej Polski z USA.
Jeszcze kilka dni temu wokół obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce trwała polityczna burza. Zza oceanu płynęły sprzeczne komunikaty: Pentagon twierdził, że rotacja żołnierzy zostanie wstrzymana, a Donald Trump – że wysyła kolejnych.
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Kosztująca 60 milionów dolarów impreza była de facto reklamą firmy UFC, której szef od lat wspiera Trumpa. „Żadna kampania promocyjna na świecie nie byłaby w stanie kupić takiej skali rozgłosu” – podsumował sportowy portal The Athletic.
Również główny sponsor gali, giełda kryptowalut Crypto.com, jest powiązana biznesowo z Trumpem. Korzyści biznesowe odniesie też transmitujący galę Paramount: „Dla Paramount+ transmisja tego wydarzenia stanowi znakomitą okazję do zaprezentowania, jakie będą efekty wartej 7,7 mld dolarów umowy, i to w czasie, gdy amerykańskie władze dokładnie analizują planowaną megafuzję Paramount i Warner Bros. Discovery”.
Zorganizowana przez Trumpa gala mieszanych sztuk walki wzbudziła ogromne emocje. Według sondażu Ipsosa dla Reutersa tylko 16 procent Amerykanów uważało tę imprezę za stosowną, a 46 procent było jej przeciwne. Co ciekawe – nawet wśród republikanów zaledwie jedna trzecia ją popiera.
Jednak ci, którzy brali w niej udział, bawili się świetnie. Jak relacjonuje „The Athletic”, na obrzeżach parku przed Białym Domem, gdzie dziesiątki tysięcy osób oglądało walki na telebimach, ustawiono dziesiątki namiotów z jedzeniem i innymi atrakcjami. „Całość przypominała po części festiwal muzyczny, a po części tradycyjny jarmark, i w jakiś sposób tworzyła niezwykle atrakcyjne doświadczenie dla oglądających”.
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Itamar Ben Gwir ma już zakaz przekraczania polskiej granicy.
Na unijnym forum widać „optyczna większość”, która mogłaby przesądzić o restrykcjach wobec Itamara Ben Gwira, ministra bezpieczeństwa wewnętrznego Izraela. Poinformował o tym szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Chodziłoby o zakaz wjazdu izraelskiego polityka do Strefy Schengen. Polska już wcześniej podjęła taką decyzję w związku z reakcją Ben Gwira po operacji zatrzymania na wodach międzynarodowych statków flotylli Global Sumud. Aktywiści grupy próbowali przełamać blokadę dostaw pomocy humanitarnej dla Strefy Gazy, płynąc łodziami w kierunku jej wybrzeży.
Itamar Ben Gwir zamieścił w mediach społecznościowych materiał filmowy, na którym słychać, jak szydzi z zatrzymanych działaczy. Po zatrzymaniu i deportacji obywateli Unii Europejskiej z Izraela Polska, Francja, Wielka Brytania i Portugalia zażądały wyjaśnień od izraelskich służb dyplomatycznych. Rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Maciej Wiewiór przekazał, że izraelski chargé d’affaires „usłyszał bardzo wyraźną opinię strony polskiej na temat tego, co można było zobaczyć na nagraniach w internecie”. W związku z tym Ben Gwir został objęty 5-letnim zakazem wjazdu na polskie terytorium.
Na unijnym forum trwa dyskusja nie tylko o zakazie wjazdu, ale i zamrożeniu aktywów należących do Ben Gwira. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas dała jednak do zrozumienia, że tak daleko idące sankcje wymagałyby nieosiągalnej do tej pory jednomyślności.
Itamar Ben Gwir jest jedną z najbardziej wyrazistych i kontrowersyjnych postaci rządu w Tel Awiwie. Na nagraniu, w związku z którym może teraz doczekać się unijnych sankcji, widać go w porcie Aszod, gdzie przetrzymywano zatrzymanych aktywistów. „Witajcie w Izraelu. To my jesteśmy panami domu” – rzucił w kierunku działaczy izraelski minister.
Jeden z najbardziej rozpoznawalnych i prominentnych polityków w Izraelu w ostatnich dniach wypowiada się też między innymi na temat szans na zakończenie wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi. Po zapowiedzi porozumienia pokojowego przez Donalda Trumpa stwierdził, że umowa ta nie będzie wiążąca dla Izraela, który chce wciąż być militarnie obecny w Libanie.
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Medaliści tegorocznych Zimowych Igrzysk Olimpijskich otrzymają środki, które zostały im wypłacone w tokenach Zondacrypto. Przez upadek sponsora Polskiego Komitetu Olimpijskiego nie mogli spieniężyć swoich nagród.
Pieniądze, które miały zostać wypłacone przez Zondacrypto w formie tokenów – a których nie mogli zrealizować trzej sportowcy i dwaj trenerzy – zostały przelane na ich konta dzięki wsparciu prywatnych sponsorów, bez udziału państwowych spółek. O pozyskaniu funduszy poinformował Radosław Piesiewicz, szef PKOl.
Ich wypłata stała się niemożliwa po plajcie giełdy kryptowalut. Łącznie Zondacrypto miała im przekazać 1,1 miliona złotych w tokenach. Środki od Zondy mieli otrzymać medaliści olimpijscy, ale i zawodnicy, którzy podczas Zimowsych Igrzysk w Mediolanie i Cortinie zajęli miejsca od czwartego do ośmego. Środki na wypłaty dla nich – łącznie 280 tysięcy złotych – udało się zabezpieczyć już wcześniej dzięki jednemu ze sponsorów Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Piesiewicz podziękował za wsparcie i cierpliwość sportowcom i trenerom – ale nie wszystkim.
„Polski Komitet Olimpijski wypłacił wszystko, od A do Z. I nasze nagrody, do których się zobowiązaliśmy, i te za naszych sponsorów. Chciałem serdecznie podziękować Władkowi (Siemirunnemu – medaliście w łyżwiarstwie szybkim – przyp. aut.), Pawłowi Wąskowi (skoczowi, medaliście w konkursie duetów) i dwóm trenerom. Rozmowa z nimi i ich zrozumienie było niesamowite. Dziękuję im za to, że wytrzymali to” – mówił Piesiewicz. Piesiewicz nie wymienił w tym gronie kolejnego z utytułowanych olimpijczyków z Mediolanu i Cortiny – skoczka Kacpra Tomasiaka.
Matka trzykrotnego medalisty olimpijskiego mówiła w mediach o burzliwym przebiegu rozmów z PKOl. Według niej prezes Komitetu zaproponował Tomasiakowi wypłatę ratalną należnych środków, która zajęłaby około siedmiu lat. Jak przekazała, Piesiewicz miał zasugerować w czasie spotkania z zawodnikami i trenerami, by ci podziękowali mu za załatwienie sprawy. Tomasiak za swój sukces otrzymał również mieszkanie. Pomysł ten został przypisany szefostwu PKOl, jednak w rzeczywistości była to własna inicjatywa dewelopera – stwierdziła w jednym z wywiadów Kinga Tomasiak.
Zondacrypto, znana wcześniej jako BitBay, została sponsorem generalnym PKOl w październiku 2025 roku. W związku z tym PKOl zapowiedział, że po raz pierwszy w historii nagrody otrzymają również olimpijczycy, którzy zajęli miejsca 4–8 podczas zimowych igrzysk we Włoszech. Nagrody miały zostać przekazane w tokenach. Wypłatę środków z tokenów uniemożliwiła jednak niewypłacalność i upadek spółki.
17 kwietnia Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut. Postępowanie dotyczy podejrzenia oszustw o znacznej wartości oraz prania brudnych pieniędzy. Do tej pory wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwach, a przesłuchano kilkuset pokrzywdzonych oraz świadków. Początkowo szacowano straty na co najmniej 350 milionów złotych. Wśród poszkodowanych znaleźli się także polscy sportowcy, którzy nie zdążyli wymienić tokenów na gotówkę.
W OKO.press opisywaliśmy bezradność polskich organów wobec działalności giełdy kryptowalut, a także polityczne tło sprawy oraz powiązania Zondacrypto z obcymi służbami.
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Weekend wystarczył, by Tomasz Sikora z Fundacji Sikorki na Ukrainie zebrał przeszło pół miliona złotych na wykup starych kieleckich autobusów, które posłużyć mogą mieszkańcom ukraińskiej Winnicy. Nieodpłatne podarowanie zużytych pojazdów zablokowali kieleccy radni i ich ksenofobia.
„Dzięki zdobytemu przez pięć lat doświadczeniu, na wschodzie wygrywamy coraz więcej bitew. Czas zacząć wygrywać je w Polsce, w prowadzonej przez Rosję wojnie kognitywnej. (...) Razem silni! A wy kremlowskie marionetki – idźcie na c*uj” – napisał Tomasz Sikora z Fundacji Sikorki na Ukrainie.
To ta organizacja jako pierwsza zareagowała na nienawistną postawę radnych z Kielc. Sikora na popularnym portalu zrzutka.pl zaproponował, by stare i niesłużące już kielczanom autobusy z miasta wykupić. Zbiórce nadał wymowny tytuł „Politycy blokują – my jedziemy dalej”.
Sikora zaledwie w weekend zebrał przeszło pół miliona złotych, co było celem akcji. W momencie publikacji tej notki na koncie jest już niemal 530 tysięcy złotych.
Sikora już zapowiedział, że jeśli burmistrzyni Kielc Agata Wojda, a dokładniej: radni, w tym Ci z PiS, nie zgodzą się na wykup starych pojazdów. Fundacja kupi je gdzieś indziej. A jeśli zbierze więcej pieniędzy – kupi więcej autobusów, niezbędnych w kraju, w którym infrastruktura energetyczna jest przez Rosję systematycznie niszczona.
Akcję Tomasza Sikory można wesprzeć TUTAJ.
Kielce w maju wymieniły część floty autobusowej. 15 siedemnastoletnich solarisów wycofano z jazdy po ulicach miasta. Mer Winnicy, miasta partnerskiego Kielc, zapytał, czy polski samorząd nie mógłby im tych starych, zużytych pojazdów, oddać.
Delegacja z Winnicy, razem z merem Sergiejem Morgunowem miała przyjechać do Kielc 11 czerwca, na uroczystą sesję rady miasta, odebrać pojazdy i podziękować Polakom za pomoc. Przyjazd odwołano, a mer wycofał prośbę pisząc, że nie chce budzić negatywnych emocji w Polsce. Współpraca między miastami sięga 1958 roku.
Wszystko z powodu miejskich radnych, którzy zażądali, by nie udzielać pomocy Ukraińcom twierdząc, że ci są „niewdzięczni”. Radni PiS, z przewodniczącym Maciejem Jakubczykiem na czele (niezrzeszonym w partii) podnieśli też, że wolą, by autobusy poszły na złom niż ułatwiły funkcjonowanie Ukraińcom w Winnicy, bowiem jedna z ulic w mieście nosi imię Stephana Bandery. W Ukrainie jest symbolem walki o ukraińską niepodległość. W Polsce jednoznacznie kojarzy się ze zbrodnią wołyńską.
„Tymi autobusami chcieliśmy wygrać jedną bitwę. Pokazać, że głos niektórych polityków nie jest głosem narodu. Że Polacy w swoim codziennym życiu chcą, żeby Winnica dostała te autobusy. Stąd się wzięła inicjatywa” – tłumaczył Marcelowi Wandasowi na łamach OKO.press Tomasz Sikora. I dodaje, że walka o stare autobusy z Kielc jest również elementem wojny informacyjnej, którą z Rosją przegrywamy.
„W Sejmie są ludzie, którzy powielają kremlowską narrację i postawy. I oni będą uchwalać ustawy, będą tworzyć budżet, będą wybierać sędziów Trybunału Konstytucyjnego i Stanu, prezesa NBP, Rzecznika Praw Obywatelskich, a w rządzie będą odpowiedzialni za budżet państwa, będą realizowali politykę bezpieczeństwa, będą nadzorowali służby wywiadowcze, kontrwywiadowcze, będą realizowali zadania z zakresu obronności państwa. I dla mnie to jest jasne, że tę wojnę w Polsce przegrywamy” – wskazuje Sikora.
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Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapowiedział zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci i młodzież poniżej 16. roku życia. Rząd chce uchwalić przepisy do końca roku, a zakaz miałby wejść w życie wiosną.
Dzieci poniżej 16. roku życia nie będą mogły korzystać z mediów społecznościowych w Wielkiej Brytanii — zapowiedział premier Keir Starmer w dzisiejszym (15 czerwca) wystąpieniu na Downing Street, informuje „The Guardian”.
Zakaz ma objąć główne platformy społecznościowe. Rząd planuje też osobne ograniczenia dla innych produktów internetowych, m.in. aplikacji gamingowych. Chodzi m.in. o usunięcie możliwości czatowania z nieznajomymi.
— Media społecznościowe sprawiają, że dzieci są nieszczęśliwe, ułatwiają dręczycielom nękanie i krzywdzenie ich, a nawet mogą szkodzić ich zdrowiu psychicznemu — powiedział Starmer.
Premier przekonywał, że decyzja nie jest łatwa i nie oznacza negowania korzyści, jakie internet może dawać młodym ludziom. — Ale rządzenie zawsze polega na wyborach i dla mnie jest jasne, że całkowity zakaz jest właściwym wyborem — powiedział premier.
Starmer przyznał, że przepisy będą trudne do uchwalenia, regulowania i egzekwowania. Odrzucił jednak argument, że nastolatki i tak będą omijać zakaz. — Nie mówimy: „O, nastolatek jakoś zdobył alkohol, więc nie zawracajmy sobie głowy zakazem sprzedaży alkoholu dzieciom” — powiedział Starmer.
Brytyjski rząd twierdzi, że dziewięcioro na dziesięcioro rodziców poparło minimalny wiek 16 lat dla dostępu do aplikacji w konsultacjach przeprowadzonych pod hasłem „Growing up in the online world” („Dorastając w świecie online”).
Meta, YouTube i Snapchat zareagowały już na ogłoszenie premiera, twierdząc, że zakaz, który uniemożliwiłby dzieciom korzystanie z ich platform, wypchnie je do „mniej bezpiecznych serwisów”, informuje „The Guardian”.
Europa od kilku lat szuka sposobu na ograniczenie wpływu smartfonów i platform cyfrowych na dzieci. Całkowity zakaz używania telefonów w szkołach wprowadziły Francja, Belgia i Holandia. W Finlandii smartfon może służyć tylko do nauki, a Portugalia ograniczyła liczbę dni, w których można korzystać z urządzeń.
Polska planuje wprowadzenie całkowitego zakazu używania smartfonów w szkołach podstawowych od 1 września tego roku.
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Badania nie dają jednak prostych odpowiedzi. Z diagnozy PISA 2022 wynikało, że co trzeci polski 15-latek rozprasza się telefonem podczas lekcji. Ograniczenia mogą więc pomagać w dyscyplinie i koncentracji.
Według badania „Nastolatki 3.0” co dziesiąty młody internauta jest w sieci nocą w dni powszednie, a w dni wolne — 20 proc. uczniów i uczennic. Z badań Narodowego Programu Zdrowia wynika, że codziennie ze smartfona korzysta 86 proc. uczniów szkół podstawowych. Diagnoza zlecona przez ministerstwo edukacji pokazała, że 60 proc. nastolatków odczuwa chroniczne zmęczenie związane z używaniem telefonów.
W 2025 roku SOS dla edukacji sprawdziło, jak wygląda tzw. smartfonoza oczami rodziców, nauczycieli i uczniów. Z ankiety wynikało, że telefon posiada niemal każdy uczeń w Polsce, za wyjątkiem klas 1-3 – tam ze smartfona korzysta co drugie dziecko
Jednocześnie badanie opublikowane w „The Lancet Regional Health”, obejmujące 30 szkół w Anglii, nie wykazało, że restrykcyjne zakazy poprawiają dobrostan uczniów lub ich wyniki w nauce. Uczniowie używali telefonów mniej w szkole, ale nadrabiali ten czas poza lekcjami.