Polka zaginęła w Libii. Matka aktywistki apeluje do MSZ o pomoc

Miszalski odda stołek swojemu zastępcy. Do wyborów Zaloguj się, aby zapisać na później Angelika Pitoń Stanisław Kracik, dotychczasowy wiceprezydent Krakowa, obejmie funkcję komisarza i pokieruje miastem do sierpniowych wyborów. Oficjalna decyzja ma zapaść w środę, ale Kracik już potwierdził, że Donald Tusk wyznaczył go na tę funkcję.

Co się wydarzyło?

- Kryzys nastąpił i tym kryzysem wspólnymi siłami zarządzimy tak, żeby mieszkańcy go w ogóle nie odczuli – powiedział dziennikarzom w poniedziałek sekretarz Krakowa Antoni Fryczek. Mieszkańcy odwołali bowiem prezydenta Aleksandra Miszalskiego z funkcji, co oznacza nie tylko przedterminowe wybory, ale i konieczność natychmiastowego opuszczenia stanowiska przez prezydenta.

Prezydent i jego zastępcy formalnie sprawują urząd do momentu publikacji wyników referendum w Dzienniku Urzędowym przez wojewodę. To jeszcze nie nastąpiło. Po publikacji wyników, premier ma obowiązek niezwłocznie wyznaczyć osobę, która będzie pełnić funkcję prezydenta.

Z informacji podanych przez TVN24 wynika, że komisarzem, który tymczasowo przejmie obowiązki prezydenta, będzie Stanisław Kracik – obecny wiceprezydent Krakowa.

Kracik w rozmowie telefonicznej z portalem potwierdził tę informację. Oficjalnie urząd miałby przejąć w środę, 27 maja. Krakowem pokieruje przez trzy miesiące, bowiem pierwsza tura wyborów prezydenckich w Krakowie musi odbyć się w terminie do 90 dni od momentu publikacji wyników referendum.

Jaki jest kontekst?

Stanisław Kracik jest politykiem i samorządowcem z wieloletnim doświadczeniem. Między 1993 a 2001 rokiem był posłem na Sejm. Przez niemal dwie dekady był burmistrzem podkrakowskich Niepołomic, a potem – wojewodą małopolskim. Kracik w 2010 roku walczył też o fotel prezydenta Krakowa, z ramienia PO. Wszedł nawet do drugiej tury, przegrywając jednak z Jackiem Majchrowskim.

Prezentacja wiceprezydentów Krakowa. Stanisław Kracik - to trzeci mężczyzna od lewej.

Odwołanie prezydenta Krakowa z KO obudziło polityczne apetyty. Prawo i Sprawiedliwość już poniedziałkowego poranka rozpoczął ofensywę na inne samorządy kierowane przez polityków Koalicji Obywatelskiej. „To jest początek wielkiej fali, która przetoczy się przez Polskę i zakończy się odejściem samego Tuska” – deklarował w Krakowie sam Przemysław Czarnek.

W Rzeszowie już ogłoszono zamiar złożenia wniosku ws. referendum odwołującego Konrada Fijołka ze stanowiska prezydenta. O referendum mówi się też w Częstochowie czy Wrocławiu, w Będzinie trwa liczenie głosów pod już złożonym wnioskiem o referendum.

Chęć przejęcia władzy w toku referendum to jeden z politycznych planów prawicy. Ale wybory w Krakowie (i być może w innych miastach Polski) będą ważne również dlatego, że kampania wyborcza odbywać się będzie na rok przed wyborami do Sejmu i Senatu.

Możemy spodziewać się więc wysypu kandydatów, którzy będą próbować budować popularność przed wyborami parlamentarnymi i traktować krakowskie wybory jako prekampanię do właściwych wyborów. Karuzela nazwisk już ruszyła. Swoich kandydatów wystawią właściwie wszystkie ugrupowania – od Polski 2050, reprezentowanej najpewniej przez Pawła Śliza, przez Nową Lewicę i Darię Gosek-Popiołek i osobno, partię Razem, którą do wyborów ma poprowadzić Aleksandra Owca. Zamiar startu ogłosił też Marian Banaś czy Grzegorz Braun, swojego kandydata wystawi Konfederacja – to były szef sztabu Sławomira Mentzena, Bartosz Bocheńczak. W wyborach wystartuje też prawdopodobnie Łukasz Gibała, który od lat walczy o tę posadę.

Swoich kandydatów wystawi PiS oraz KO. W przypadku partii Donalda Tuska mówi się o polityku z doświadczeniem i autorytetem, znanego w całym kraju. W politycznych dyskusjach przejawiają się nazwiska Bartłomieja Sienkiewicza, który do Sejmu dostał się właśnie z pierwszego miejsca z Krakowa, ale i senatorce Monice Piątkowskiej, Bogdanie Klichu czy Pawle Kowalu. KO jednak konsekwentnie milczy, nie tylko w sprawie potencjalnego kandydata, ale i przegranego referendum. Miszalski stoi bowiem na czele krakowskiej KO, nie wykluczone są więc wewnątrzpartyjne roszady.

