Zamach na ludzi Trumpa. Prezydent ewakuowany

Podczas corocznej kolacji korespondentów, której gościem honorowym jest prezydent USA, doszło do próby zamachu. Jak się okazuje, celem nie był jednak Donald Trump. Napastnik po zatrzymaniu powiedział służbom, że "jego celem byli urzędnicy administracji Trumpa”. Na sali, poza Donaldem Trumpem, byli J.D. Vance, Marco Rubio i Pete Hegseth.
W nocy z soboty na niedzielę w Waszyngtonie w hotelu Hilton, w którym odbywała się tradycyjna coroczna kolacja dla korespondentów Białego Domu, w której uczestniczy amerykański prezydent, padły strzały.
W sali, w której odbywała się kolacja, usłyszano głośną eksplozję, agenci Secret Service podnieśli alarm, krzycząc, że słychać strzały, ewakuowali prezydenta Donalda Trumpa, a w sali zapanował chaos.
Prezydentowi ani nikomu z gości nic się nie stało, ranny został jeden z agentów Secret Service, do którego napastnik strzelił z bliskiej odległości, jednak uratowała go kamizelka kuloodporna, a jego stan określany jest jako dobry.
Napastnik to 31-letni Cole Tomas Allen, jak podają amerykańskie media. Uzbrojony był w strzelbę, pistolet i noże. Został on zatrzymany przez służby, którym powiedział, że jego celem nie był Donald Trump, ale urzędnicy jego administracji.
Na sali obecna była Melania Trump, wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio i szef Pentagonu Pete Hegseth.
Po strzelaninę Donald Trump napisał na swojej platformie Truth Social:
„Co za wieczór w D.C. Secret Service i organy ścigania wykonały wspaniałą pracę. Zadziałali szybko i odważnie. Strzelec został złapany i zaproponowałem: NIECH SHOW TRWA, ale to będzie całkowicie kierowane przez organy ścigania. Wkrótce podejmą decyzję. Bez względu na tę decyzję, ten wieczór będzie zdecydowanie inny niż planowaliśmy i po prostu będziemy musieli to zrobić jeszcze raz. Prezydent DONALD J. TRUMP”
Mimo, że obecnie nie ma podstaw, by uważać, że zamach miał związek z wojną w Iranie prowadzoną przez Stany Zjednoczone, amerykański prezydent powiedział, że ten atak nie powstrzyma go przed dalszymi działaniami w Iranie.
Zamachowcowi nie udało się zbliżyć do sali, w której odbywała się uroczysta kolacja, a w którym był amerykański prezydent. Napastnik zaczął strzelać już w hotelowym lobby i tam został zatrzymany przez agentów Secret Service. Jak podaje policja, Cole Tomas Allen był gościem hotelu Washington Hilton.
Amerykańskie media podają, że Allen pochodzi z Torrance w Kalifornii, to południowo-zachodnie przedmieścia Los Angeles. Ukończył prestiżową uczelnię California Institute of Technology i pracował jako korepetytor.
„Jeśli chcą rozmawiać, wystarczy zadzwonić!!!" – napisał prezydent US o władzach Iranu.
Donald Trump opublikował na protalu TruthSocial informację, że zdecydował o odwołaniu Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, którzy mieli udać się w sobotę do Islamabadu, by negocjować z delegacją irańską.
„Za dużo czasu straconego na podróże, za dużo pracy! Poza tym w ich [Iranu] »kierownictwie« panują ogromne walki wewnętrzne i zamieszanie. Nikt nie wie, kto rządzi, nawet oni sami. Poza tym, my mamy wszystkie karty, a oni nic! Jeśli chcą rozmawiać, wystarczy zadzwonić!!!" – napisał prezydent USA.
Jeszcze w piątek Donald Trump w rozmowie z agencją Reuters twierdził, że USA rozmawia z „z osobami, które obecnie sprawują władzę” w Iranie. Dodawał też, że Iran wkrótce przedstawi ofertę, która ma wyjść naprzeciw oczekiwaniom Stanów. Ale jeszcze dzień wcześniej, czyli w czwartek, przekazał reporterom w Gabinecie Owalnym, że Stany Zjednoczone nie wiedzą, kim są irańscy przywódcy.
Co wiemy zatem na pewno? W piątek wieczorem do Pakistanu przybył irański minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi, który uczestniczy w działaniach mediacyjnych. Iran publicznie zapowiadał jednak, że wyklucza bezpośrednie negocjacje z delegacją USA, a swoje stanowisko zamierza komunikować za pośrednictwem władz Pakistanu.
Jak podaje CNN, Aragczi odbył serię spotkań z najwyższymi władzami Pakistanu, w tym z premierem Szehbazem Szarifem i dowódcą armii, feldmarszałkiem Asimem Munirem, który pełnił funkcję kluczowego mediatora między Teheranem a Waszyngtonem. Miał się także konsultować z „sojusznikami w regionie". Aragczi opuścił stolicę Pakistanu wieczorem czasu lokalnego. Irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało wcześniej, że w trakcie podróży Aragczi odwiedzi również Oman i Rosję.
We wtorek 21 kwietnia Donald Trump po raz kolejny przedłużył rozejm z Iranem, mimo wcześniejszych zapowiedzi, że nie zamierza tego robić. Decyzja zapadła m.in. pod wpływem nacisków ze strony Pakistanu, który pośredniczy w rozmowach.
USA oczekują przede wszystkim daleko idących ustępstw ze strony Iranu: ograniczenia lub rezygnacji z programu nuklearnego, zmniejszenia wpływów w regionie oraz deeskalacji działań militarnych. Iran nie zgadza się na te warunki, uznając je za jednoznaczne z kapitulacją.
Iran z kolei nie chce zgodzić się na warunki, które wyglądałyby jak kapitulacja. Deklaruje, że do rozmów przystąpi, jeśli USA zniosą wprowadzoną przez Trumpa kontrblokadę cieśniny Ormuz.
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec mężczyzny podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym śmierć poniósł poseł Łukasz Litewka.
W sobotę rano Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu poinformowała, że Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec mężczyzny podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym śmierć poniósł poseł Łukasz Litewka. „Środek ten może ulec zmianie na środki o charakterze wolnościowym w przypadku wpłacenia przez podejrzanego poręczenie majątkowego w wysokości 40 tysięcy złotych” – zaznaczono w komunikacie.
Wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 57-letniego mężczyzny prokuratura skierowała do sądu w piątek w godzinach wieczornych.
Do wypadku doszło w czwartek 23 kwietnia na drodze leśnej pomiędzy Sosnowcem a Dąbrową Górniczą. Poseł Łukasz Litewka jechał rowerem, gdy czołowo uderzył w niego jadący z naprzeciwka kierowca pojazdu Mitsubishi Colt.
Według wstępnych informacji 57-letni mieszkaniec Sosnowca albo zasłabł, albo zasnął za kierownicą i nagle zjechał na przeciwległy pas, doprowadzając do zderzenia z rowerzystą. Badania alkomatem nie wykazały, aby był nietrzeźwy.
Jak przekazała prokuratura, „mężczyzna został zatrzymany celem wykonania niezbędnych badań i pobrania materiału do specjalistycznych analiz pod kątem zawartości alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych”.
W sieci pojawiały się informacje, że kierowca mógł jechać zbyt szybko, a stan nawierzchni drogi, na której doszło do wypadku, był wyjątkowo zły. Na kilka godzin przed śmiercią Łukasza Litewki samorząd Dąbrowy Górniczej poinformował o ogłoszeniu przetargu na przebudowę ulicy Kazimierzowskiej, na której zginął polityk.
Śląska policja apeluje, żeby zachować spokój i nie rozpowszechniać niesprawdzonych informacji.
„Na chwilę obecną nie ma żadnych potwierdzonych ustaleń wskazujących, aby zdarzenie miało charakter celowy. Trwają intensywne czynności mające na celu dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności wypadku. Prosimy o powstrzymanie się od publikowania i rozpowszechniania niezweryfikowanych informacji, które mogą wprowadzać w błąd oraz niepotrzebnie potęgować emocje” – piszą służby.
Policja prosi też kierowców, którzy byli świadkami zdarzenia o kontakt oraz udostępnienie nagrań.
Jak podaje Wołodymyr Zełenski, większość celów to infrastruktura cywilna w miastach.
W nocy 25 kwietnia rosyjskie wojsko przeprowadziło zmasowany atak na Dniepr oraz kilka innych regionów przy użyciu pocisków i dronów. Władze Ukrainy podały, że w wyniku ataków zginęło pięć osób, a około trzydziestu zostało rannych, część znajduje się w stanie ciężkim. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, gospodarcze oraz samochody. Ataki, które trwały 10 godzin, doprowadziły do pożarów i eksplozji. Trwają akcje poszukiwawczo-ratunkowe. Ofiary śmiertelne odnotowano również w obwodach czernihowskim, odeskim i charkowskim.
„Taktyka Rosji pozostaje niezmienna — drony szturmowe, pociski manewrujące i znaczna liczba pocisków balistycznych. Większość celów to infrastruktura cywilna w miastach. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, obiekty energetyczne i przedsiębiorstwa” – napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
„Każdy taki atak musi przypominać naszym partnerom, że sytuacja wymaga natychmiastowych i zdecydowanych działań. Potrzebujemy szybkiego wzmocnienia naszej obrony powietrznej — i jestem wdzięczny za decyzje podjęte w czwartek podczas spotkań na Cyprze dotyczące dodatkowych wkładów w inicjatywę PURL. Istnieją decyzje polityczne z kilku krajów europejskich i ważne jest, aby zostały one wdrożone jak najszybciej” – dodał.
Biały Dom zapowiada, że dziś w Islamabadzie dojdzie do spotkania delegacji USA z delegacją Iranu. Strona irańska twierdzi, że będzie się komunikować tylko za pośrednictwem władz Pakistanu.
Jak podaje Reuters, specjalny wysłannik Steve Witkoff oraz Jared Kushner wyruszą w sobotę rano do Islamabadu, stolicy Pakistanu na rozmowy pokojowe z Iranem. Jeszcze w piątek prezydent USA Donald Trump w rozmowie z agencją twierdził, że Iran wkrótce przedstawi ofertę, która ma wyjść naprzeciw oczekiwaniom Stanów. Nie podał jednak jej szczegółów. Nie zdradził też, z kim właściwie rozmawia amerykańska administracja. Przekazał jedynie, że jego zespół negocjuje „z osobami, które obecnie sprawują władzę”.
Według relacji mediów do Pakistanu przybył już irański minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi, który uczestniczy w działaniach mediacyjnych. Iran wyklucza jednak bezpośrednie negocjacje z delegacją USA. Swoje stanowisko zamierza komunikować za pośrednictwem władz Pakistanu.
Pomimo tych deklaracji, rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt zapewniała w wywiadzie dla stacji Fox News, że Witkoff i Kushner spotkają się z Aragczim.
