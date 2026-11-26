Dlaczego magistrat oraz służby uznały, że nie ma podstaw do powstrzymania tej demonstracji? O rasistowskich postulatach, neonazistowskiej przeszłości części działaczy oraz powiązaniach ze skrajną prawicą od lat informowały rzetelne niemieckie media.

Płonące pochodnie, czarne kurtki lub płaszcze, charakterystyczne, przypominające oficerskie czapki z barwami korporacji studenckich. Wieczorem 20 listopada przez historyczne centrum Wrocławia przeszli uczestnicy zjazdu niemieckich i austriackich korporacji studenckich zrzeszonych w Deutsche Burschenschaft .

Bezpośrednim organizatorem wydarzenia była Alte Breslauer Burschenschaft der Raczeks zu Bonn, organizacja studencka założona w 1817 roku w niemieckim wówczas Wrocławiu, obecnie działająca w Bonn. Organizacja od lat budzi w Niemczech kontrowersje ze względu na powiązania ze środowiskami skrajnej prawicy, w tym z działaczami o neonazistowskiej przeszłości.