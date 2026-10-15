0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Fot. Piotr Skornicki / Agencja Wyborcza.plFot. Piotr Skornicki...
15 października 2026

Nowe dane GUS potwierdzają: Polska jest krajem imigracji, a liczba urodzeń przestała spadać

przeczytasz w 6 minut

Więcej ślubów, niska, ale stabilna liczba urodzeń i więcej osób osiedlających się w Polsce na stałe niż wyjeżdżających z kraju – to pokazują dane ludnościowe GUS. Polska nadal się wyludnia i statystykami szoruje po dnie, ale jest kilka powodów do ostrożnego optymizmu.

Dodaj nas w Google
Google News

15 października Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane ludnościowe z pierwszego półrocza 2026 roku. 30 czerwca liczba mieszkańców Polski wyniosła 37,24 mln osób, o 90 tys. mniej niż rok wcześniej.

Dane nie odbiegają od tendencji z ostatnich lat: liczba zgonów znacząco przekracza współczynnik urodzeń. W pierwszym półroczu 2026 roku zmarło 210 tys. osób, a urodziło się 115 tys. osób. To dobijająca statystyka, bo jak podaje GUS, na każde 10 tys. mieszkańców ubyło 51 osób.

Do rachunku wlicza się jednak też saldo migracji, które od 2016 roku jest na plusie. A to oznacza, że statystycznie więcej osób do Polski przyjeżdża, niż z niej odpływa. Według danych GUS w 2026 roku stały pobyt zalegalizowało w Polsce 9 926 osób, za to z myślą o emigracji wyjechało 4,3 tys. Saldo wynosi więc ponad 5,6 tys.

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

Kobiety

Polityka społeczna

demografia

GUS

liczba urodzeń

saldo migracji

współczynnik dzietności

Na zdjęciu Anton Ambroziak
Anton Ambroziak

Rocznik ‘92. Dziennikarz i reporter. Uhonorowany nagrodami: Amnesty International „Pióro Nadziei” (2018), Kampanii Przeciw Homofobii “Korony Równości” (2019). W OKO.press pisze o migracjach, społeczności LGBT+, edukacji, polityce mieszkaniowej i sprawiedliwości społecznej. Członek n-ost - międzynarodowej sieci dziennikarzy dokumentujących sytuację w Europie Środkowo-Wschodniej. Gdy nie pisze, robi zdjęcia. Początkujący fotograf dokumentalny i społeczny. Zainteresowany antropologią wizualną grup marginalizowanych oraz starymi technikami fotograficznymi.

Komentarze

Nasze tematy