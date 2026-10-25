Prawa autorskie: Photo by John MACDOUGALL / AFP Photo by John MACDOU... Prawa autorskie: Photo by John MACDOUGALL / AFP Photo by John MACDOU...

Zaloguj się, aby zapisać na później 25 października 2026 Dodaj nas w Google Nowy romantyzm przeciw zerom i jedynkom. Rozmowa z Siri Hustvedt Marcin Mieteń przeczytasz w 18 minut Amerykańska pisarka i intelektualistka Siri Hustvedt w swojej twórczości łączy literaturę, filozofię, neurobiologię i psychoanalizę. Po śmierci Paula Austera, z którym tworzyła jedną z najbardziej rozpoznawalnych par amerykańskiego świata literackiego, w Księdze duchów wraca do ich wspólnego życia, pamięci i żałoby. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Photo by John MACDOUGALL / AFP Photo by John MACDOU... Prawa autorskie: Photo by John MACDOUGALL / AFP Photo by John MACDOU...

Marcin Mieteń: Razem z Paulem byliście postrzegani jako niezwykła para pisarzy — każde z was miało własny głos i własny dorobek. Czy w „Księdze duchów”, patrząc na waszą wspólną historię z perspektywy czasu i po śmierci Paula, zaczęłaś widzieć ją inaczej?

Siri Hustvedt*: Myślę, że pisanie tej książki było dla mnie przede wszystkim procesem odkrywania. Jej nietypowa konstrukcja w pewnym sensie sama decydowała o tym, co ostatecznie się w niej znalazło. Zaczęłam od choroby i śmierci Paula, ale z czasem zaczęłam myśleć o całych 43 latach, które spędziliśmy razem. Właśnie podczas pisania uświadomiłam sobie coś, czego nie potrafiłam dostrzec w samym środku żałoby.