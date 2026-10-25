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Prawa autorskie: Photo by John MACDOUGALL / AFPPhoto by John MACDOU...
25 października 2026

Nowy romantyzm przeciw zerom i jedynkom. Rozmowa z Siri Hustvedt

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Amerykańska pisarka i intelektualistka Siri Hustvedt w swojej twórczości łączy literaturę, filozofię, neurobiologię i psychoanalizę. Po śmierci Paula Austera, z którym tworzyła jedną z najbardziej rozpoznawalnych par amerykańskiego świata literackiego, w Księdze duchów wraca do ich wspólnego życia, pamięci i żałoby.

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Marcin Mieteń: Razem z Paulem byliście postrzegani jako niezwykła para pisarzy — każde z was miało własny głos i własny dorobek. Czy w „Księdze duchów”, patrząc na waszą wspólną historię z perspektywy czasu i po śmierci Paula, zaczęłaś widzieć ją inaczej?

Siri Hustvedt*: Myślę, że pisanie tej książki było dla mnie przede wszystkim procesem odkrywania. Jej nietypowa konstrukcja w pewnym sensie sama decydowała o tym, co ostatecznie się w niej znalazło. Zaczęłam od choroby i śmierci Paula, ale z czasem zaczęłam myśleć o całych 43 latach, które spędziliśmy razem. Właśnie podczas pisania uświadomiłam sobie coś, czego nie potrafiłam dostrzec w samym środku żałoby.

Kiedy ktoś umiera, po prostu chcesz, żeby wrócił. Chcesz wskrzesić tego człowieka. Ale z czasem zaczęłam też coraz wyraźniej czuć, jak wielkie miałam szczęście i jak bardzo jestem wdzięczna za te wszystkie lata wspólnego życia i nieustannego dialogu, który wzbogacał nas oboje.

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Marcin Mieteń

Absolwent Polskiej Szkoły Reportażu oraz arabistyki na Uniwersytecie Warszawskim. W swojej pracy reporterskiej i badawczej koncentruje się na współczesnym świecie arabskim, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej literatury arabskiej jako narzędzia opisu przemian społecznych, politycznych i kulturowych zachodzących w regionie. Interesuje się tym, w jaki sposób literatura podejmuje kwestie tożsamości, migracji, religii oraz napięć między tradycją a nowoczesnością. Szczególne miejsce w jego zainteresowaniach zajmują również zagadnienia związane z islamem we współczesnym świecie oraz procesami migracyjnymi.

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