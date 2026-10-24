Prawa autorskie: Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Fot. Kuba Atys / Age... Prawa autorskie: Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Fot. Kuba Atys / Age...

Zaloguj się, aby zapisać na później 24 października 2026 Dodaj nas w Google Odejście rebeliantki. Co dymisja Pełczyńskiej-Nałęcz oznacza dla rządu Tuska? Agata Szczęśniak przeczytasz w 8 minut „Baba z wozu, koniom lżej” – radują się politycy rządzącej koalicji po dymisji Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Na jej odejściu koalicja rządząca zyskuje święty spokój. A co traci? Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Fot. Kuba Atys / Age... Prawa autorskie: Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Fot. Kuba Atys / Age...

Na tytułowe pytanie: „Co dymisja Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz oznacza dla rządu Donalda Tuska?” Tusk już odpowiedział. „Nie sądzę, żeby to miało jakiekolwiek znaczenie dla dalszej pracy koalicji, tak szczerze powiedziawszy” – skomentował premier podczas rozmowy z dziennikarzami w Indiach dymisję ministry funduszy i rozwoju regionalnego.

Ale czy na pewno odejście szefowej Polski 2050 nie zmienia niczego?