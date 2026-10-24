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Prawa autorskie: Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.plFot. Kuba Atys / Age...
24 października 2026

Odejście rebeliantki. Co dymisja Pełczyńskiej-Nałęcz oznacza dla rządu Tuska?

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„Baba z wozu, koniom lżej” – radują się politycy rządzącej koalicji po dymisji Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Na jej odejściu koalicja rządząca zyskuje święty spokój. A co traci?

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Na tytułowe pytanie: „Co dymisja Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz oznacza dla rządu Donalda Tuska?” Tusk już odpowiedział. „Nie sądzę, żeby to miało jakiekolwiek znaczenie dla dalszej pracy koalicji, tak szczerze powiedziawszy” – skomentował premier podczas rozmowy z dziennikarzami w Indiach dymisję ministry funduszy i rozwoju regionalnego.

Ale czy na pewno odejście szefowej Polski 2050 nie zmienia niczego?

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła, że opuszcza stanowisko rządowe i funkcję przewodniczącej partii Polska 2050 w czwartek 22 października wieczorem. Oficjalny powód to postawa polityków koalicji wobec pomysłu zniesienia dwukadencyjności prezydentów miast, burmistrzów i wójtów. Projekt PSL-u co prawda upadł, ale Koalicja Obywatelska go poparła, a Nowa Lewica się podzieliła. Co więcej: podzieliła się nawet jej własna partia – Polska 2050.

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Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Donald Tusk

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Polska 2050

Rząd Donalda Tuska (drugi)

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Na zdjęciu Agata Szczęśniak
Agata Szczęśniak

Dziennikarka polityczna OKO.press. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. W radiu TOK FM prowadzi audycję „Jest temat!“, a w OKO.press podcast „Program Polityczny”.

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