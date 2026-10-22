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ONZ: Ziemia może się ocieplić o 2,6–2,8°C do końca stulecia. Konieczny radykalny spadek emisji

Wojciech Kość przeczytasz w 4 minuty

Nawet pełna realizacja zobowiązań klimatycznych państw nie uchroni nas przed katastrofalnym ociepleniem o 2,6°C do 2100 roku – ostrzega ONZ. Ale zastopowanie ocieplenia na obecnym – i tak wysokim – poziomie wciąż jest możliwe.

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