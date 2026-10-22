ONZ: Ziemia może się ocieplić o 2,6–2,8°C do końca stulecia. Konieczny radykalny spadek emisji
Nawet pełna realizacja zobowiązań klimatycznych państw nie uchroni nas przed katastrofalnym ociepleniem o 2,6°C do 2100 roku – ostrzega ONZ. Ale zastopowanie ocieplenia na obecnym – i tak wysokim – poziomie wciąż jest możliwe.
Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) przedstawił 21 października najnowszy raport Emissions Gap Report 2026: The Point of Return. To 17. edycja raportu, w którym autorzy porównują deklaracje i działania państw z redukcjami emisji rzeczywiście niezbędnymi do ograniczenia ocieplenia do poziomów określonych w Porozumieniu paryskim: najlepiej do 1,5°C, a w każdym razie znacznie poniżej 2°C względem epoki przedprzemysłowej.
Wnioski są pesymistyczne, choć wciąż na stole leży scenariusz opanowania wzrostu temperatury na względnie bezpiecznym poziomie.
Średnia temperatura Ziemi z dużym (66 proc.) prawdopodobieństwem wzrośnie do roku 2100 o 2,6°C względem epoki przedprzemysłowej (definiowanej jako lata 1850–1900), gdyby państwa w pełni zrealizowały krajowe cele redukcji emisji i kontynuowały podobne wysiłki później, podaje raport UNEP.
Komentarze