0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Fot. MARIO TAMA Getty Images via AFPFot. MARIO TAMA Gett...
22 października 2026

ONZ: Ziemia może się ocieplić o 2,6–2,8°C do końca stulecia. Konieczny radykalny spadek emisji

przeczytasz w 4 minuty

Nawet pełna realizacja zobowiązań klimatycznych państw nie uchroni nas przed katastrofalnym ociepleniem o 2,6°C do 2100 roku – ostrzega ONZ. Ale zastopowanie ocieplenia na obecnym – i tak wysokim – poziomie wciąż jest możliwe.

Dodaj nas w Google
Google News

Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) przedstawił 21 października najnowszy raport Emissions Gap Report 2026: The Point of Return. To 17. edycja raportu, w którym autorzy porównują deklaracje i działania państw z redukcjami emisji rzeczywiście niezbędnymi do ograniczenia ocieplenia do poziomów określonych w Porozumieniu paryskim: najlepiej do 1,5°C, a w każdym razie znacznie poniżej 2°C względem epoki przedprzemysłowej.

Wnioski są pesymistyczne, choć wciąż na stole leży scenariusz opanowania wzrostu temperatury na względnie bezpiecznym poziomie.

Średnia temperatura Ziemi z dużym (66 proc.) prawdopodobieństwem wzrośnie do roku 2100 o 2,6°C względem epoki przedprzemysłowej (definiowanej jako lata 1850–1900), gdyby państwa w pełni zrealizowały krajowe cele redukcji emisji i kontynuowały podobne wysiłki później, podaje raport UNEP.

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

Ekologia

Świat

ekstremalna pogoda

emisje gazów cieplarnianych

kryzys klimatyczny

paliwa kopalne

szczyt klimatyczny

Na zdjęciu Wojciech Kość
Wojciech Kość

W OKO.press pisze głównie o kryzysie klimatycznym i ochronie środowiska. Publikuje także relacje z Polski w mediach anglojęzycznych: Politico Europe, IntelliNews, czy Notes from Poland. Twitter: https://twitter.com/WojciechKosc

Komentarze

Nasze tematy