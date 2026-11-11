Pan prezydent hasa od Sasa do Lasa, czyli o złych magnatach Tuskach i dobrych królach Karolach
Prezydent postanowił nam opowiedzieć w swym języku postmodernistycznego nacjonalisty osiemnastowieczne dzieje Polski. Uszy bolały od słuchania, ale Karol Nawrocki nie zawahał się złożyć historii na ołtarzu polaryzacji
Karol Nawrocki nie ustaje w staraniach, by przypominać przy każdej okazji, że był, jest i będzie prezydentem wszystkich polskich nacjonalistów. Tym razem, w dniu Święta Niepodległości postanowił nam w tym celu opowiedzieć całkiem na nowo dzieje upadku I Rzeczypospolitej.
Tak, by pokazać, że tamta Rzeczpospolita upadła, jeśli nie przez samego Donalda Tuska, to jednak przez ludzi jego pokroju, podczas gdy jej suwerenności próbowali bronić pochodzący z wyboru królowie realizujący – zupełnie jak Karol Nawrocki! – wolę narodu.
Owszem, wiemy, że brzmi to jak wielopoziomowa ahistoryczna brednia i bardzo za jej streszczanie przepraszamy. Taka jednak właśnie była opowieść nowego lidera postmodernistycznego polskiego nacjonalizmu, który niewątpliwie postanowił ostatecznie odłożyć na bok kompetencje historyka.
Komentarze