Prawa autorskie: 11.11.2026 Warszawa , plac Pilsudskiego . Prezydent Karol Nawrocki i Krzysztof Bosak podczas uroczystej odprawy warty przed Grobem Nieznanego Zolnierza . Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl 11.11.2026 Warszawa ... Prawa autorskie: 11.11.2026 Warszawa , plac Pilsudskiego . Prezydent Karol Nawrocki i Krzysztof Bosak podczas uroczystej odprawy warty przed Grobem Nieznanego Zolnierza . Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl 11.11.2026 Warszawa ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 11 listopada 2026 Dodaj nas w Google Pan prezydent hasa od Sasa do Lasa, czyli o złych magnatach Tuskach i dobrych królach Karolach Witold Głowacki przeczytasz w 4 minuty Prezydent postanowił nam opowiedzieć w swym języku postmodernistycznego nacjonalisty osiemnastowieczne dzieje Polski. Uszy bolały od słuchania, ale Karol Nawrocki nie zawahał się złożyć historii na ołtarzu polaryzacji Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: 11.11.2026 Warszawa , plac Pilsudskiego . Prezydent Karol Nawrocki i Krzysztof Bosak podczas uroczystej odprawy warty przed Grobem Nieznanego Zolnierza . Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl 11.11.2026 Warszawa ... Prawa autorskie: 11.11.2026 Warszawa , plac Pilsudskiego . Prezydent Karol Nawrocki i Krzysztof Bosak podczas uroczystej odprawy warty przed Grobem Nieznanego Zolnierza . Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl 11.11.2026 Warszawa ...

Karol Nawrocki nie ustaje w staraniach, by przypominać przy każdej okazji, że był, jest i będzie prezydentem wszystkich polskich nacjonalistów. Tym razem, w dniu Święta Niepodległości postanowił nam w tym celu opowiedzieć całkiem na nowo dzieje upadku I Rzeczypospolitej.

Tak, by pokazać, że tamta Rzeczpospolita upadła, jeśli nie przez samego Donalda Tuska, to jednak przez ludzi jego pokroju, podczas gdy jej suwerenności próbowali bronić pochodzący z wyboru królowie realizujący – zupełnie jak Karol Nawrocki! – wolę narodu.