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Prawa autorskie: 11.11.2026 Warszawa , plac Pilsudskiego . Prezydent Karol Nawrocki i Krzysztof Bosak podczas uroczystej odprawy warty przed Grobem Nieznanego Zolnierza . Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl11.11.2026 Warszawa ...
11 listopada 2026

Pan prezydent hasa od Sasa do Lasa, czyli o złych magnatach Tuskach i dobrych królach Karolach

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Prezydent postanowił nam opowiedzieć w swym języku postmodernistycznego nacjonalisty osiemnastowieczne dzieje Polski. Uszy bolały od słuchania, ale Karol Nawrocki nie zawahał się złożyć historii na ołtarzu polaryzacji

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Karol Nawrocki nie ustaje w staraniach, by przypominać przy każdej okazji, że był, jest i będzie prezydentem wszystkich polskich nacjonalistów. Tym razem, w dniu Święta Niepodległości postanowił nam w tym celu opowiedzieć całkiem na nowo dzieje upadku I Rzeczypospolitej.

Tak, by pokazać, że tamta Rzeczpospolita upadła, jeśli nie przez samego Donalda Tuska, to jednak przez ludzi jego pokroju, podczas gdy jej suwerenności próbowali bronić pochodzący z wyboru królowie realizujący – zupełnie jak Karol Nawrocki! – wolę narodu.

Owszem, wiemy, że brzmi to jak wielopoziomowa ahistoryczna brednia i bardzo za jej streszczanie przepraszamy. Taka jednak właśnie była opowieść nowego lidera postmodernistycznego polskiego nacjonalizmu, który niewątpliwie postanowił ostatecznie odłożyć na bok kompetencje historyka.

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Na zdjęciu Witold Głowacki
Witold Głowacki

Dziennikarz, publicysta, rocznik 1978. Pracowałem w "Dzienniku Polska Europa Świat" (obecnie „Dziennik Gazeta Prawna”) i w "Polsce The Times" wydawanej przez Polska Press. W „Dzienniku” prowadziłem dział opinii. W „Polsce The Times” byłem analitykiem i komentatorem procesów politycznych, wydawałem też miesięcznik „Nasza Historia”. Współprowadziłem realizowany we współpracy z amerykańską fundacją Democracy Council i Departamentem Stanu USA cykl szkoleniowy „Media kontra fake news”, w ramach którego ok 700 dziennikarzy mediów lokalnych z całej Polski zostało przeszkolonych w zakresie identyfikacji narracji dezinformacyjnych i przeciwdziałania im. Wydawnictwo Polska Press opuściłem po przejęciu koncernu przez kontrolowany przez rząd PiS państwowy koncern paliwowy Orlen. Wtedy też, w 2021 roku, wszedłem w skład zespołu OKO.press. W OKO.press kieruję działem politycznym, piszę też materiały o polityce krajowej i międzynarodowej oraz obronności. Stworzyłem i prowadziłem poświęcony wojnie w Ukrainie cykl „Sytuacja na froncie” obecnie kontynuowany przez płk Piotra Lewandowskiego.

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