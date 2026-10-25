Prawa autorskie: Photo by Jack GUEZ / AFP Photo by Jack GUEZ /... Prawa autorskie: Photo by Jack GUEZ / AFP Photo by Jack GUEZ /...

Zaloguj się, aby zapisać na później 25 października 2026 Dodaj nas w Google Pizza od religijnego radykała. W Izraelu fanatycy rządzą krajem, ale z nowoczesnością przegrają Kacper Max Lubiewski przeczytasz w 7 minut Z Naorem Narkisem, izraelskim aktywistą na rzecz praw człowieka i rozdziału religii od państwa, kandydatem lewicowej partii „Demokraci” w październikowych wyborach parlamentarnych i edukatorem pomagającym byłym członkom ultraortodoksyjnych Haredim odnaleźć się w świeckim życiu, rozmawiamy o procesie tworzenia świeckiej, obywatelskiej tożsamości izraelskiej. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Photo by Jack GUEZ / AFP Photo by Jack GUEZ /... Prawa autorskie: Photo by Jack GUEZ / AFP Photo by Jack GUEZ /...

Kacper Max Lubiewski, OKO.press: Jak zostaje się aktywistą na rzecz świeckości państwa? Jakie doświadczenia doprowadziły cię do podjęcia właśnie tej walki?

Naor Narkis: Bezpośrednim impulsem do zaangażowania się w sprawę rozdziału religii od państwa była decyzja mojej siostry o przyjęciu radykalnej, ultraortodoksyjnej odmiany judaizmu. Ponieważ nasza rodzina jest świecka, moja siostra odmawia nam prawa do kontaktu z nią i jej dziećmi. Nie chce, żeby miały dostęp do niereligijnego świata.