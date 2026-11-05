0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Pod TK karaoke, w TV Republika impreza i sprzedaz zegarkow. Czy ktos juz wygral bitwe o Trybunal? - YouTubePod TK karaoke, w TV Republika impreza i sprzedaz zegarkow. Czy ktos juz wygral bitwe o Trybunal? - YouTube
Wideo

Pod TK karaoke, w TV Republika impreza i sprzedaż zegarków. Czy ktoś już wygrał bitwę o Trybunał? [PROGRAM POLITYCZNY]

Dodaj nas w Google
Google News

Walka o Trybunał Konstytucyjny trwa, ale Telewizji Republika skończyło się już paliwo do wypełniania treścią opowieści o zamachu stanu, dlatego zaczęła na scenie zbudowanej przed TK organizować karaoke. Śpiewał sam zastępca Zbigniewa Ziobry, były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Oklaski!

Tak jak Telewizji Republika brakuje już weny do bardziej merytorycznych ataków na rząd Donalda Tuska w sprawie Trybunału, tak prezydentowi Karolowi Nawrockiemu zdaje się brakować narzędzi do walki o TK.

Najmocniejszą broń w arsenale – (niemal) niewyobrażalny do użycia ładunek atomowy – już wykorzystał. To jego siła fizyczna i naruszenie nietykalności cielesnej sędziów. Ba! – po prostu nietykalności drugiego człowieka. Ostatecznie niewiele to pomogło, co widać choćby po bardzo słabej frekwencji zwolenników prawicy pod TK.

Czy zatem prawica ma jakiś inny pomysł na przejęcie Trybunału? Co może się wydarzyć w kolejnych dniach i tygodniach? Czy Donald Tusk już wygrał tę batalię? Dlaczego właściwie zaczął ją właśnie teraz? I czym różnią się grzechy PO dotyczące Trybunału z 2015 roku – kiedy, wybierając „na zapas” dwóch sędziów TK, sprowokowała zejście lawiny – od grzechów PiS, które Trybunał Konstytucyjny Polakom zupełnie rozmontowało?

O tym w najnowszym odcinku Programu Politycznego rozmawiają Agata Szczęśniak i Agata Kołodziej.

Google NewsWydrukuj

Sądownictwo

Karol Nawrocki

Donald Tusk

Michał Wójcik

Platforma Obywatelska

Prawo i Sprawiedliwość

Trybunał Konstytucyjny

Program Polityczny

Telewizja Republika

Na zdjęciu Agata Szczęśniak
Agata Szczęśniak

Dziennikarka polityczna OKO.press. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. W radiu TOK FM prowadzi audycję „Jest temat!“, a w OKO.press podcast „Program Polityczny”.

Na zdjęciu Agata Kołodziej
Agata Kołodziej

Dziennikarka ekonomiczna, absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podyplomowych Studiów Systemu Finansowego i Polityki Monetarnej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Publicystka, producentka wideo online, autorka podcastów, host w studio TV na żywo. Byłam przywiązana do tematyki gospodarczej od kilkunastu lat, głównie w zakresie makroekonomii, finansów i bankowości oraz rynku mieszkaniowego. Obecnie gospodarka jest dla mnie interesująca przede wszystkim w połączeniu z kontekstem społecznym oraz politycznym. Wcześniej byłam związana ze Spidersweb.pl, Money.pl i Onetem, a jeszcze wcześniej z „Gazetą Giełdy Parkiet”. Współpracowałam także z „Dziennikiem Gazetą Prawną” i „Gazetą Wyborczą”.

Komentarze

Nasze tematy

Afery

Bezpieczeństwo

Edukacja

Ekologia

Gospodarka

Historia

Kobiety

Kościół

Kultura

LGBT+

Media

Nacjonalizm

Nauka

NGO

Niepełnosprawność

Opozycja

Policja i służby

Polityka społeczna

Prawa człowieka

Prawa zwierząt

Propaganda

Protesty

Rosja

Sądownictwo

Świat

Uchodźcy i migranci

Ukraina

USA

Władza

Wybory

Zdrowie