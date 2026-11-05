Pod TK karaoke, w TV Republika impreza i sprzedaż zegarków. Czy ktoś już wygrał bitwę o Trybunał? [PROGRAM POLITYCZNY]

Prawa autorskie: Pod TK karaoke, w TV Republika impreza i sprzedaz zegarkow. Czy ktos juz wygral bitwe o Trybunal? - YouTube Pod TK karaoke, w TV Republika impreza i sprzedaz zegarkow. Czy ktos juz wygral bitwe o Trybunal? - YouTube

Prawa autorskie: Pod TK karaoke, w TV Republika impreza i sprzedaz zegarkow. Czy ktos juz wygral bitwe o Trybunal? - YouTube Pod TK karaoke, w TV Republika impreza i sprzedaz zegarkow. Czy ktos juz wygral bitwe o Trybunal? - YouTube

Walka o Trybunał Konstytucyjny trwa, ale Telewizji Republika skończyło się już paliwo do wypełniania treścią opowieści o zamachu stanu, dlatego zaczęła na scenie zbudowanej przed TK organizować karaoke. Śpiewał sam zastępca Zbigniewa Ziobry, były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Oklaski!

Tak jak Telewizji Republika brakuje już weny do bardziej merytorycznych ataków na rząd Donalda Tuska w sprawie Trybunału, tak prezydentowi Karolowi Nawrockiemu zdaje się brakować narzędzi do walki o TK.

Najmocniejszą broń w arsenale – (niemal) niewyobrażalny do użycia ładunek atomowy – już wykorzystał. To jego siła fizyczna i naruszenie nietykalności cielesnej sędziów. Ba! – po prostu nietykalności drugiego człowieka. Ostatecznie niewiele to pomogło, co widać choćby po bardzo słabej frekwencji zwolenników prawicy pod TK.

Czy zatem prawica ma jakiś inny pomysł na przejęcie Trybunału? Co może się wydarzyć w kolejnych dniach i tygodniach? Czy Donald Tusk już wygrał tę batalię? Dlaczego właściwie zaczął ją właśnie teraz? I czym różnią się grzechy PO dotyczące Trybunału z 2015 roku – kiedy, wybierając „na zapas” dwóch sędziów TK, sprowokowała zejście lawiny – od grzechów PiS, które Trybunał Konstytucyjny Polakom zupełnie rozmontowało?