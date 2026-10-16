0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Ludovic MARIN / AFPLudovic MARIN / AFP
16 października 2026

Szczyt Rady Europejskiej. Polska twardo walczyła o zmiany ETS – i wywalczyła niewiele

przeczytasz w 5 minut

Rząd zapowiadał, że jedzie do Brukseli po gruntowne zmiany w obu systemach ETS. Skończyło się na ogólnych zapewnieniach i drobnych uzupełnieniach. Ale najostrzejsza faza nasilającego się w UE sporu dopiero przed nami.

Dodaj nas w Google
Google News

– Czy mówimy o ETS1, ETS2, czy innych niektórych propozycjach: wszystko to, co wprowadzi na nas ryzyko droższej energii, zostanie przez nas zablokowane – przekonywał w połowie września premier Donald Tusk.

Miesiąc później, tuż przed szczytem Rady Europejskiej, przedstawiciele rządu byli równie stanowczy. – Nie potrzebujemy żadnych dodatkowych mechanizmów kar czy obciążeń podatkowych – zapewniała Paulina Hennig-Kloska, szefowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Systemy handlu uprawnieniami do emisji CO2 nie miały być głównym tematem posiedzenia Rady Europejskiej. Kilku państwom członkowskim bardzo jednak na tym zależało.

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

Ekologia

Gospodarka

Unia Europejska

ETS

Rada Europejska

Na zdjęciu Szymon Bujalski
Szymon Bujalski

Redaktor serwisu Naukaoklimacie.pl, dziennikarz, prowadzi w mediach społecznościowych profile „Dziennikarz dla klimatu”, autor tekstów m.in. dla „Wyborczej” i portalu „Ziemia na rozdrożu”.

Komentarze

Nasze tematy