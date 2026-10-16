Prawa autorskie: Ludovic MARIN / AFP Ludovic MARIN / AFP Prawa autorskie: Ludovic MARIN / AFP Ludovic MARIN / AFP

Zaloguj się, aby zapisać na później 16 października 2026 Dodaj nas w Google Szczyt Rady Europejskiej. Polska twardo walczyła o zmiany ETS – i wywalczyła niewiele Szymon Bujalski przeczytasz w 5 minut Rząd zapowiadał, że jedzie do Brukseli po gruntowne zmiany w obu systemach ETS. Skończyło się na ogólnych zapewnieniach i drobnych uzupełnieniach. Ale najostrzejsza faza nasilającego się w UE sporu dopiero przed nami. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Ludovic MARIN / AFP Ludovic MARIN / AFP Prawa autorskie: Ludovic MARIN / AFP Ludovic MARIN / AFP

– Czy mówimy o ETS1, ETS2, czy innych niektórych propozycjach: wszystko to, co wprowadzi na nas ryzyko droższej energii, zostanie przez nas zablokowane – przekonywał w połowie września premier Donald Tusk.

Miesiąc później, tuż przed szczytem Rady Europejskiej, przedstawiciele rządu byli równie stanowczy. – Nie potrzebujemy żadnych dodatkowych mechanizmów kar czy obciążeń podatkowych – zapewniała Paulina Hennig-Kloska, szefowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska.