Porażka neo-sędziów w ETPCz. Nie mają prawa odwołać się od wyroków dotyczących ich legalności
To pierwsza taka decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie neo-sędziów sądów powszechnych. Trybunał uznał, że brak możliwości odwołania się neo-sędziów od wyroków, w których podważono ich status, nie narusza prawa europejskiego.
To precedensowa decyzja ETPCz. Wydano ją w lipcu 2026 roku, ale dopiero teraz znane są jej szczegóły.
Do wydania tej decyzji doprowadziła neo-sędzia Agnieszka Brygidyr-Dorosz z Sądu Apelacyjnego w Warszawie (na zdjęciu u góry). Znana jest ona z wydania wyroku skazującego aktywistkę aborcyjną Justynę Wydrzyńską, za pomocnictwo w aborcji, do której nie doszło.
Brygidyr-Dorosz to była prokuratorka, która bezskutecznie 14 razy starała się o nominację na sędziego od starej, legalnej KRS. Jej kariera wystrzeliła za władzy PiS, który powołał upolitycznioną i nielegalną neo-KRS. Brygidyr-Dorosz dostała od niej dwa awanse. Najpierw została neo-sędzią Sądu Okręgowego Warszawa-Praga (mimo że wcześniej nie miała doświadczenia sędziowskiego), a później Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
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