Prawa autorskie: sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie sędzia Sądu Apelacyj... Prawa autorskie: sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie sędzia Sądu Apelacyj...

Zaloguj się, aby zapisać na później 16 listopada 2026 Dodaj nas w Google Porażka neo-sędziów w ETPCz. Nie mają prawa odwołać się od wyroków dotyczących ich legalności Mariusz Jałoszewski przeczytasz w 4 minuty To pierwsza taka decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie neo-sędziów sądów powszechnych. Trybunał uznał, że brak możliwości odwołania się neo-sędziów od wyroków, w których podważono ich status, nie narusza prawa europejskiego. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie sędzia Sądu Apelacyj... Prawa autorskie: sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie sędzia Sądu Apelacyj...

To precedensowa decyzja ETPCz. Wydano ją w lipcu 2026 roku, ale dopiero teraz znane są jej szczegóły.

Do wydania tej decyzji doprowadziła neo-sędzia Agnieszka Brygidyr-Dorosz z Sądu Apelacyjnego w Warszawie (na zdjęciu u góry). Znana jest ona z wydania wyroku skazującego aktywistkę aborcyjną Justynę Wydrzyńską, za pomocnictwo w aborcji, do której nie doszło.