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Prawa autorskie: Foto RYAN MURPHY / Getty Images via AFPFoto RYAN MURPHY / G...
23 października 2026

Jak powstrzymać Trumpa? Jego przeciwnicy przygotowują się na protest

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3 listopada przeciwnicy Trumpa chcą odebrać Republikanom większość w Kongresie, ale pamiętają, że pokonać ich przy urnach to jedno, a doczekać się uznania wyniku to drugie. Na wiecu w Nowym Jorku rozmawiałem z ludźmi, którzy już przygotowują się na to, co może nastąpić po zamknięciu lokali.

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Scena stoi pod marmurowym łukiem w Washington Square Park. Monument upamiętnia setną rocznicę zaprzysiężenia pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Na spotkanie ruchu, który nazywa się „No Kings”, trudno byłoby znaleźć stosowniejszą dekorację. Republika przypomina sobie, że w 1776 r. wyzwoliła się spod władzy króla.

W sobotę 17 października przyszło tu kilkaset, może tysiąc osób. Są przemówienia, muzyka i happeningi. Wydarzenie nosi nazwę VoteFest, festiwal głosowania. To część ogólnokrajowej akcji „No Kings: Vote Early”, obejmującej ponad 2500 spotkań. W Nowym Jorku lokale do wcześniejszego głosowania otworzą się dopiero za tydzień, 24 października. Jest czas, żeby się przygotować. I żeby namówić kogoś jeszcze. Na Manhattanie jedyny wyścig, w jakim toczy się realna walka, to ten o stanowisko gubernatora, ale urzędująca demokratka Kathy Hochul ma wyraźną przewagę.

Jumaane Williams, miejski rzecznik interesu publicznego, mówi ze sceny: „Głos jest teraz w naszych rękach. Nie dlatego, że może rozwiązać wszystko, ale dlatego, że jest narzędziem, którego musimy użyć, żeby posunąć się naprzód”.

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Radosław Korzycki

Były korespondent polskich mediów w USA, regularnie publikuje w gazeta.pl i Vogue, wcześniej pisał do Polityki, Tygodnika Powszechnego, Gazety Wyborczej i Dwutygodnika. Komentuje amerykańską politykę na antenie TOK FM. Oprócz tego zajmuje się animowaniem wydarzeń kulturalnych i produkcją teatru w warszawskim Śródmieściu. Dużo czyta i podróżuje, dalej studiuje na własną rękę historię idei, z form dziennikarskich najlepiej się czuje w wywiadzie i reportażu.

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