Prawa autorskie: Foto RYAN MURPHY / Getty Images via AFP Foto RYAN MURPHY / G... Prawa autorskie: Foto RYAN MURPHY / Getty Images via AFP Foto RYAN MURPHY / G...

Zaloguj się, aby zapisać na później 23 października 2026 Dodaj nas w Google Jak powstrzymać Trumpa? Jego przeciwnicy przygotowują się na protest Radosław Korzycki przeczytasz w 8 minut 3 listopada przeciwnicy Trumpa chcą odebrać Republikanom większość w Kongresie, ale pamiętają, że pokonać ich przy urnach to jedno, a doczekać się uznania wyniku to drugie. Na wiecu w Nowym Jorku rozmawiałem z ludźmi, którzy już przygotowują się na to, co może nastąpić po zamknięciu lokali. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Foto RYAN MURPHY / Getty Images via AFP Foto RYAN MURPHY / G... Prawa autorskie: Foto RYAN MURPHY / Getty Images via AFP Foto RYAN MURPHY / G...

Scena stoi pod marmurowym łukiem w Washington Square Park. Monument upamiętnia setną rocznicę zaprzysiężenia pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Na spotkanie ruchu, który nazywa się „No Kings”, trudno byłoby znaleźć stosowniejszą dekorację. Republika przypomina sobie, że w 1776 r. wyzwoliła się spod władzy króla.

W sobotę 17 października przyszło tu kilkaset, może tysiąc osób. Są przemówienia, muzyka i happeningi. Wydarzenie nosi nazwę VoteFest, festiwal głosowania. To część ogólnokrajowej akcji „No Kings: Vote Early”, obejmującej ponad 2500 spotkań. W Nowym Jorku lokale do wcześniejszego głosowania otworzą się dopiero za tydzień, 24 października. Jest czas, żeby się przygotować. I żeby namówić kogoś jeszcze. Na Manhattanie jedyny wyścig, w jakim toczy się realna walka, to ten o stanowisko gubernatora, ale urzędująca demokratka Kathy Hochul ma wyraźną przewagę.