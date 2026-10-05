Prawa autorskie: 16.12.2021 Bydgoszcz. Na oddziale poloznictwa Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela zostala otwarta nowo wyremontowana i doposazona sala porodowa (pokoj pozegnan), przeznaczona dla matek oczekujacych dzieci z wada letalna. Fot. Roman Bosiacki / Agencja Wyborcza.pl 16.12.2021 Bydgoszcz... Prawa autorskie: 16.12.2021 Bydgoszcz. Na oddziale poloznictwa Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela zostala otwarta nowo wyremontowana i doposazona sala porodowa (pokoj pozegnan), przeznaczona dla matek oczekujacych dzieci z wada letalna. Fot. Roman Bosiacki / Agencja Wyborcza.pl 16.12.2021 Bydgoszcz...

Zaloguj się, aby zapisać na później 05 października 2026 Dodaj nas w Google Czy chce pani, żebyśmy respektowali pani prawa? Porodówki nie nadążają za nowym Standardem Oliwia Gęsiarz przeczytasz w 7 minut W wielkopolskich szpitalach Fundacja Matecznik znalazła dokumenty niezgodne z przepisami i aktualną wiedzą medyczną. Błędne wskazania do nacięcia krocza, zakaz jedzenia podczas porodu, ograniczanie prawa do informacji Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: 16.12.2021 Bydgoszcz. Na oddziale poloznictwa Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela zostala otwarta nowo wyremontowana i doposazona sala porodowa (pokoj pozegnan), przeznaczona dla matek oczekujacych dzieci z wada letalna. Fot. Roman Bosiacki / Agencja Wyborcza.pl 16.12.2021 Bydgoszcz... Prawa autorskie: 16.12.2021 Bydgoszcz. Na oddziale poloznictwa Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela zostala otwarta nowo wyremontowana i doposazona sala porodowa (pokoj pozegnan), przeznaczona dla matek oczekujacych dzieci z wada letalna. Fot. Roman Bosiacki / Agencja Wyborcza.pl 16.12.2021 Bydgoszcz...

Sześć miesięcy. Tyle średnio czekała Fundacja Matecznik na odpowiedzi od wielkopolskich porodówek, którym przekazała wnioski z analizy ich regulaminów i procedur ginekologiczno-położniczych wraz z wylistowanymi nieprawidłowościami.

Uniemożliwianie jedzenia podczas porodu, masowe nacinanie krocza, ograniczanie informacji o stanie zdrowia i obecności osób bliskich. Przestarzałe, wprowadzające w błąd procedury w sytuacjach szczególnych – również po śmierci dziecka. Brak informacji o możliwości złożenia skargi po doświadczeniu krzywdy. Wreszcie: niezgodne ze znowelizowanym Standardem Organizacyjnym Opieki Okołoporodowej (SOOO) postępowanie tłumaczone tym, że zabrakło czasu na przygotowania. Mimo, że wprowadzone w maju zmiany zostały zapowiedziane już w październiku.