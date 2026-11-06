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Prawa autorskie: 22.10.2026 Katowice . Ogolnopolski Strajk kobiet - manifestacja kobiet " Czerwona Kartka za Aborcje " w rocznice zaostrzenie prawa do aborcji . Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl22.10.2026 Katowice ...
06 listopada 2026

Półśrodki to za mało. „Państwo musi zapewnić dostępność wszystkich metod aborcji” [ROZMOWA]

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Nawet jeśli obie aborcyjne ustawy przyjęte przez Sejm wejdą w życie, większość osób potrzebujących przerwania ciąży w Polsce pozostanie bez wsparcia systemu. „Restrykcyjne ramy prawne i kryminalizacja aborcji nadal powodują stygmatyzację oraz efekt mrożący” – komentuje Adriana Lamačkova, ekspertka prawna Center for Reproductive Rights.

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Już ponad dwa lata temu ONZ opublikowała wyniki dochodzenia w sprawie poważnych szkód, jakie od dekad wyrządza polskim kobietom skrajnie restrykcyjne prawo antyaborcyjne. Komitet wezwał Polskę do zalegalizowania aborcji na życzenie i pełnej dekryminalizacji przerywania ciąży. Sejm zaproponował ostatnio dwie znacznie skromniejsze zmiany (Senat ma zająć się nimi 6 listopada). O tym, dlaczego jest już za późno na małe kroki i w czym mogłoby pomóc tymczasowe moratorium na stosowanie wszystkich przepisów karnych związanych z aborcją, w tym wobec osób pomagających kobietom w dostępie do aborcji, rozmawiamy z Adrianą Lamačkovą – ekspertką prawną Center for Reproductive Rights, międzynarodowej organizacji zajmującej się ochroną praw reprodukcyjnych, w tym prawa do dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji.

Oliwia Gęsiarz, OKO.press: W zeszłym miesiącu Sejm przyjął dwa projekty ustaw zmieniających prawo aborcyjne. Jeden ma częściowo dekryminalizować pomoc w aborcji. Drugi ma przywrócić możliwość przerywania w publicznym systemie ochrony zdrowia ciąż obarczonych wadami. Jak te nowelizacje wpłyną na polską rzeczywistość aborcyjną? Czy i co zmienią w praktyce?

Adriana Lamačkova: Przyjęte przez Sejm ustawy przewidują zaledwie częściowe zmiany w bardzo restrykcyjnym polskim prawie antyaborcyjnym. Takie stopniowe modyfikacje po latach bezczynności nie są bez znaczenia, jednak nie przyniosą znaczącej zmiany sytuacji kobiet potrzebujących opieki aborcyjnej w Polsce. Polki potrzebują znacznie bardziej kompleksowej reformy. Żadna z tych dwóch ustaw nie odpowie na potrzeby większości przebywających na terenie Polski kobiet potrzebujących aborcji.

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Na zdjęciu Oliwia Gęsiarz
Oliwia Gęsiarz

Absolwentka położnictwa, pedagożka, psycholożka, logopedka. Poza pracą propaguje położnictwo, w którym każda osoba ma prawo zakończyć swoją ciążę wtedy, kiedy chce i tak, jak chce.

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