Półśrodki to za mało. „Państwo musi zapewnić dostępność wszystkich metod aborcji” [ROZMOWA]

Już ponad dwa lata temu ONZ opublikowała wyniki dochodzenia w sprawie poważnych szkód, jakie od dekad wyrządza polskim kobietom skrajnie restrykcyjne prawo antyaborcyjne. Komitet wezwał Polskę do zalegalizowania aborcji na życzenie i pełnej dekryminalizacji przerywania ciąży. Sejm zaproponował ostatnio dwie znacznie skromniejsze zmiany (Senat ma zająć się nimi 6 listopada). O tym, dlaczego jest już za późno na małe kroki i w czym mogłoby pomóc tymczasowe moratorium na stosowanie wszystkich przepisów karnych związanych z aborcją, w tym wobec osób pomagających kobietom w dostępie do aborcji, rozmawiamy z Adrianą Lamačkovą – ekspertką prawną Center for Reproductive Rights, międzynarodowej organizacji zajmującej się ochroną praw reprodukcyjnych, w tym prawa do dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji.