Prawa autorskie: Fot. TASOS KATOPODIS / GETTY IMAgencja GazetaES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Fot. TASOS KATOPODIS... Prawa autorskie: Fot. TASOS KATOPODIS / GETTY IMAgencja GazetaES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Fot. TASOS KATOPODIS...

Zaloguj się, aby zapisać na później 26 października 2026 Dodaj nas w Google Próba generalna przed trzęsieniem ziemi czyli amerykańskie wybory połówkowe ‘26 Tomasz Makarewicz przeczytasz w 16 minut 3 listopada w Stanach Zjednoczonych odbędą się wybory połówkowe, w których Amerykanie wybiorą Izbę Reprezentantów oraz jedną trzecią Senatu. Sondaże wskazują na wyraźną przewagę Demokratów. Co się może zdarzyć w tych wyborach, co to oznacza dla Ameryki na następne 2 lata, i dlaczego te wybory są ważne także dla Polski? Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. TASOS KATOPODIS / GETTY IMAgencja GazetaES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Fot. TASOS KATOPODIS... Prawa autorskie: Fot. TASOS KATOPODIS / GETTY IMAgencja GazetaES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Fot. TASOS KATOPODIS...

W 2024 roku Republikanie osiągnęli tzw. trifecta (dosłownie potrójny sukces): Donald Trump wygrał wyścig prezydencki z Kamalą Harris, a jednocześnie Partia Konserwatywna utrzymała Izbę Reprezentantów i odbiła Senat, co wraz z dominacją w Sądzie Najwyższym zapewniło jej de facto pełną kontrolę nad rządem federalnym. W obozie zwycięzców zapanowały triumfalistyczne nastroje, a nowa administracja szybko zaczęła wprowadzać w życie swój wyrażony w Project 25 program.

Zarazem kiedy Trump na powrót wprowadzał się do Białego Domu, można było dość bezpiecznie zakładać, że w następnym cyklu wyborczym trudno będzie mu utrzymać cały Kongres. Doświadczenie historyczne wyraźnie wskazuje, że kolejne administracje szybko się zużywają w bieżącej polityce, w nieuchronnych skandalach osobistych, błędach komunikacyjnych czy politycznych. Stąd prezydenci mają zwykle tylko dwa „miodowe lata” na wprowadzenie swojej agendy, a potem tracą jedną z izb Kongresu.