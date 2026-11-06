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Prawa autorskie: Fot. Krzysztof Zatycki / Agencja Wyborcza.plFot. Krzysztof Zatyc...
06 listopada 2026

Fundacja Godek zawiadamia, prokuratura chce złamania tajemnicy lekarskiej. Dotarliśmy do treści żądań

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Fundacja Kai Godek zawiadomiła organy ścigania, a te zażądały od gdańskiego szpitala na Zaspie dokumentacji kobiet, którym zrobiono aborcje. OKO.press dotarło do dokumentów z uzasadnieniem. Prokuratura oczekuje od szpitala działań niezgodnych z prawem.

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Prowadzony przez COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. gdański szpital na Zaspie znów padł ofiarą działań środowisk antyaborcyjnych. Na początku listopada placówka otrzymała pismo podpisane przez prokuratorkę Annę Zalewską (powołaną jeszcze za czasów Zbigniewa Ziobry).

Prokuratura oczekuje w nim NIEZWŁOCZNEGO (pisownia oryginalna – przyp. aut.) udostępnienia dokumentacji pacjentek, których ciąże zostały przerwane w tamtejszym oddziale ginekologiczno-położniczym w 2025 roku.Prokuratorka Zalewska powołuje się na postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ z 27 października.

Wcześniejsze pisma prokuratury w tej sprawie zawierają liczne błędy i oczekiwania działań, które złamałyby prawo. OKO.press dotarło do ich treści.

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Na zdjęciu Oliwia Gęsiarz
Oliwia Gęsiarz

Absolwentka położnictwa, pedagożka, psycholożka, logopedka. Poza pracą propaguje położnictwo, w którym każda osoba ma prawo zakończyć swoją ciążę wtedy, kiedy chce i tak, jak chce.

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