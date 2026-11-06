Fundacja Godek zawiadamia, prokuratura chce złamania tajemnicy lekarskiej. Dotarliśmy do treści żądań
Fundacja Kai Godek zawiadomiła organy ścigania, a te zażądały od gdańskiego szpitala na Zaspie dokumentacji kobiet, którym zrobiono aborcje. OKO.press dotarło do dokumentów z uzasadnieniem. Prokuratura oczekuje od szpitala działań niezgodnych z prawem.
Prowadzony przez COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. gdański szpital na Zaspie znów padł ofiarą działań środowisk antyaborcyjnych. Na początku listopada placówka otrzymała pismo podpisane przez prokuratorkę Annę Zalewską (powołaną jeszcze za czasów Zbigniewa Ziobry).
Prokuratura oczekuje w nim NIEZWŁOCZNEGO (pisownia oryginalna – przyp. aut.) udostępnienia dokumentacji pacjentek, których ciąże zostały przerwane w tamtejszym oddziale ginekologiczno-położniczym w 2025 roku.Prokuratorka Zalewska powołuje się na postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ z 27 października.
Wcześniejsze pisma prokuratury w tej sprawie zawierają liczne błędy i oczekiwania działań, które złamałyby prawo. OKO.press dotarło do ich treści.
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