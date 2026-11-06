Przegrana Święczkowskiego. SN orzekł, że nie może oceniać jego zawieszenia i przekazał sprawę do TK

Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN orzekła, że nie może rozpoznawać zażalenia prezesa TK i jego zastępcy na ich zawieszenie. Orzeczenie wydał legalny sędzia SN, który jednocześnie uznał, że zażalenie może rozpoznać tylko TK.

W piątek 6 listopada 2026 roku legalny sędzia SN z Izby Odpowiedzialności Zawodowej Zbigniew Korzeniowski zajął się ich zażaleniami na zawieszenie i wydał postanowienie. Orzekł w nim, że SN nie jest właściwy do ich rozpoznania, bo zakres kognicji Izby Odpowiedzialności Zawodowej nie obejmuje sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jednocześnie sędzia SN Korzeniowski zdecydował o przekazaniu ich zażaleń do TK jako odrębnego organu władzy sądowniczej. Co wynika z artykułu 7 Konstytucji.