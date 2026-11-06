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Prawa autorskie: Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.plFot. Dawid Żuchowicz...
06 listopada 2026

Przegrana Święczkowskiego. SN orzekł, że nie może oceniać jego zawieszenia i przekazał sprawę do TK

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Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN orzekła, że nie może rozpoznawać zażalenia prezesa TK i jego zastępcy na ich zawieszenie. Orzeczenie wydał legalny sędzia SN, który jednocześnie uznał, że zażalenie może rozpoznać tylko TK.

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To zwrot w sprawie bezprawnej próby odwrócenia zawieszenia prezesa TK Bogdana Święczkowskiego – na zdjęciu u góry – i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

W piątek 6 listopada 2026 roku legalny sędzia SN z Izby Odpowiedzialności Zawodowej Zbigniew Korzeniowski zajął się ich zażaleniami na zawieszenie i wydał postanowienie. Orzekł w nim, że SN nie jest właściwy do ich rozpoznania, bo zakres kognicji Izby Odpowiedzialności Zawodowej nie obejmuje sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jednocześnie sędzia SN Korzeniowski zdecydował o przekazaniu ich zażaleń do TK jako odrębnego organu władzy sądowniczej. Co wynika z artykułu 7 Konstytucji.

Teraz zażalenia Święczkowskiego i Sochańskiego powinny być przekazane do rozpoznania w TK. Bo na postanowienia o przekazaniu sprawy zgodnie z właściwością nie przysługuje zażalenie.

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Na zdjęciu Mariusz Jałoszewski
Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

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