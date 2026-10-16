0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Fot. Marta Dudzinska / Wyborcza.plFot. Marta Dudzinska...
16 października 2026

Przerwa jesienna zamiast długich letnich wakacji? Sprawdzamy, który szkolny kalendarz służy dzieciom

przeczytasz w 7 minut

Od końca wakacji minęło sześć tygodni, do Bożego Narodzenia zostało ich 10. W tym czasie polscy uczniowie i uczennice jako nieliczni w Europie nie będą mieć żadnej dłuższej przerwy. Co w tym złego? I czy letnie wakacje bardziej pomagają, czy bardziej szkodzą dzieciom?

Dodaj nas w Google
Google News

Coraz częściej w debacie publicznej pojawiają się głosy, że kalendarz szkolny w Polsce to relikt przeszłości, który nie tylko dezorganizuje życie rodzinne – wszak rodzice nie mają tylu dni urlopowych co ich dzieci – ale przede wszystkim negatywnie wpływa na uczniów i uczennice.

Czy naprawdę jesteśmy więc skazani na rytm nauki wyznaczany przez tradycję, święta państwowe i religijne?

Z danych OECD wynika, że średnio uczniowie i uczennice spędzają w szkołach na nauce 186 dni w roku. Za to wszystkie skumulowane przerwy na odpoczynek wynoszą po uśrednieniu 13 tygodni. Jednak każdy kraj ma swoje zasady. Polska gra w tej samej lidze co państwa regionu i gorące południe Europy.

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

Edukacja

Prawa człowieka

Ministerstwo Edukacji Narodowej

dzieci

młodzież

nowy rok szkolny

szkoła

wakacje

Na zdjęciu Anton Ambroziak
Anton Ambroziak

Rocznik ‘92. Dziennikarz i reporter. Uhonorowany nagrodami: Amnesty International „Pióro Nadziei” (2018), Kampanii Przeciw Homofobii “Korony Równości” (2019). W OKO.press pisze o migracjach, społeczności LGBT+, edukacji, polityce mieszkaniowej i sprawiedliwości społecznej. Członek n-ost - międzynarodowej sieci dziennikarzy dokumentujących sytuację w Europie Środkowo-Wschodniej. Gdy nie pisze, robi zdjęcia. Początkujący fotograf dokumentalny i społeczny. Zainteresowany antropologią wizualną grup marginalizowanych oraz starymi technikami fotograficznymi.

Komentarze

Nasze tematy