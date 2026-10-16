Prawa autorskie: Fot. Marta Dudzinska / Wyborcza.pl Fot. Marta Dudzinska... Prawa autorskie: Fot. Marta Dudzinska / Wyborcza.pl Fot. Marta Dudzinska...

Zaloguj się, aby zapisać na później 16 października 2026 Dodaj nas w Google Przerwa jesienna zamiast długich letnich wakacji? Sprawdzamy, który szkolny kalendarz służy dzieciom Anton Ambroziak przeczytasz w 7 minut Od końca wakacji minęło sześć tygodni, do Bożego Narodzenia zostało ich 10. W tym czasie polscy uczniowie i uczennice jako nieliczni w Europie nie będą mieć żadnej dłuższej przerwy. Co w tym złego? I czy letnie wakacje bardziej pomagają, czy bardziej szkodzą dzieciom? Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Marta Dudzinska / Wyborcza.pl Fot. Marta Dudzinska... Prawa autorskie: Fot. Marta Dudzinska / Wyborcza.pl Fot. Marta Dudzinska...

Coraz częściej w debacie publicznej pojawiają się głosy, że kalendarz szkolny w Polsce to relikt przeszłości, który nie tylko dezorganizuje życie rodzinne – wszak rodzice nie mają tylu dni urlopowych co ich dzieci – ale przede wszystkim negatywnie wpływa na uczniów i uczennice.

Czy naprawdę jesteśmy więc skazani na rytm nauki wyznaczany przez tradycję, święta państwowe i religijne?