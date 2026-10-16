Przerwa jesienna zamiast długich letnich wakacji? Sprawdzamy, który szkolny kalendarz służy dzieciom
Od końca wakacji minęło sześć tygodni, do Bożego Narodzenia zostało ich 10. W tym czasie polscy uczniowie i uczennice jako nieliczni w Europie nie będą mieć żadnej dłuższej przerwy. Co w tym złego? I czy letnie wakacje bardziej pomagają, czy bardziej szkodzą dzieciom?
Coraz częściej w debacie publicznej pojawiają się głosy, że kalendarz szkolny w Polsce to relikt przeszłości, który nie tylko dezorganizuje życie rodzinne – wszak rodzice nie mają tylu dni urlopowych co ich dzieci – ale przede wszystkim negatywnie wpływa na uczniów i uczennice.
Czy naprawdę jesteśmy więc skazani na rytm nauki wyznaczany przez tradycję, święta państwowe i religijne?
Z danych OECD wynika, że średnio uczniowie i uczennice spędzają w szkołach na nauce 186 dni w roku. Za to wszystkie skumulowane przerwy na odpoczynek wynoszą po uśrednieniu 13 tygodni. Jednak każdy kraj ma swoje zasady. Polska gra w tej samej lidze co państwa regionu i gorące południe Europy.
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