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Przestępstwa z nienawiści do Ukraińców: więcej ofiar. Najnowsze dane, tajemnica III kwartału

Piotr Pacewicz przeczytasz w 13 minut

Ukrainek i Ukraińców pokrzywdzonych w wyniku przestępstw z nienawiści jest w 2026 roku aż o dwie trzecie więcej niż w 2025 roku, a nienawiść do Ukraińców stoi za prawie połową wszystkich takich przestępstw. Analizujemy najnowsze dane KG Policji

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