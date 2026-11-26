Przestępstwa z nienawiści do Ukraińców: więcej ofiar. Najnowsze dane, tajemnica III kwartału
Ukrainek i Ukraińców pokrzywdzonych w wyniku przestępstw z nienawiści jest w 2026 roku aż o dwie trzecie więcej niż w 2025 roku, a nienawiść do Ukraińców stoi za prawie połową wszystkich takich przestępstw. Analizujemy najnowsze dane KG Policji
Czy rozbudzana przez ruską propagandę, cynicznych polityków lub autentycznych ukrainofobów (nie wiadomo, co gorsze) niechęć i nienawiść do Ukraińców znajduje wyraz w aktach przemocy? Innymi słowy, czy przechodzimy od słów do czynów? I czy widać to w policyjnych statystykach?
Odpowiemy, korzystając z przekazanych nam przez Komendę Główną Policji najnowszych danych o tzw. przestępstwach motywowanych uprzedzeniami (z nienawiści) stwierdzonych w trzech kwartałach 2026 roku i pokażemy, jak rośnie liczba pokrzywdzonych obywatelek i obywateli Ukrainy. Przedstawimy też inne dane KG Policji o postawach antyukraińskich na tle tradycyjnego antysemityzmu, homofobii czy nienawiści, którą rodzą podziały polityczne (na zdjęciu: Komendant Główny Marek Boroń).
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