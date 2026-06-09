Prawa autorskie: rektor rektor Prawa autorskie: rektor rektor

Zaloguj się, aby zapisać na później 09 czerwca 2026 Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Przewrót w uczelni Ziobry. Rektor Sopiński stracił władzę w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Przewrót w uczelni uznawanej za kuźnię kadr Ziobry dla wymiaru sprawiedliwości. Senat Akademii uznał właśnie odwołanie jej 33-letniego rektora Michała Sopińskiego przez ministra Żurka. Odwołany to były działacz Suwerennej Polski z Kalisza, nominat Ziobry Mariusz Jałoszewski Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu przeczytasz w 5 minut Skomentuj

Jak ustaliło OKO.press, Senat Akademii Wymiaru Sprawiedliwości (która podlega ministerstwu sprawiedliwości) wydał uchwałę, w której uzna odwołanie ze stanowiska rektora uczelni Michała Sopińskiego (na zdjęciu u góry). Uchwałę wydano 9 czerwca 2026 roku na nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu.

Wynika z niej, że w wypadku odwołania Sopińskiego pełniącym obowiązki rektora zostanie senator senior, czyli prof. Sławomir Cudak.

Jak wynika z informacji OKO.press, nadzwyczajne posiedzenie zwołał Sopiński, którego 29 maja odwołał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Z mocy prawa jest on przewodniczącym Senatu. Posiedzenia domagali się członkowie Senatu uczelni, bo nie wiadomo kto teraz tam rządzi.

Sopiński bowiem kwestionuje swoje odwołanie. Powołuje się na niewiążące prawnie zabezpieczenie TK, które w ekspresowym tempie wydano z udziałem wadliwych sędziów dublerów. Nie odbiera też decyzji o odwołaniu. Została ona wysłana na jego prywatny adres i na adres rektoratu uczelni.

Ale w obu przypadkach list z decyzją o odwołaniu nie został odebrany, poczta zostawiła więc awizo. Czas na jego odebranie jest do połowy czerwca. Potem zgodnie z przepisami, nawet w przypadku nieodebrania awizo, przesyłkę uznaje się jako doręczoną.

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Oficjalnie uczelnia nie dostała więc jeszcze decyzji o odwołaniu Sopińskiego. Pracownicy wiedzę o jego odwołaniu czerpią ze strony ministerstwa sprawiedliwości i mediów, które o tym pisały.

I teraz Sopiński mógł zagrać va banque. Mógł liczyć, że Senat uczelni poprze go na nadzwyczajnym posiedzeniu. Bo w kwietniu i w maju Senat był po jego stronie, uznając, że minister rektora odwołać nie może. W kuluarach uczelni spekuluje się też, że mógł on rozważać wariant złożenia rezygnacji i wyznaczenia w zastępstwie prorektora. Pełniłby on funkcję rektora do czasu wyboru nowego rektora przez Senat uczelni.

Ale wybór rektora może się dokonać na normalnym posiedzeniu Senatu, a pierwsze takie posiedzenie ma odbyć się pod koniec czerwca. Dlatego Sopiński może grać na czas. Bo nie wykluczone, że w wyborach mógłby wystartować popierany przez niego kandydat. W tym kontekście w kuluarach uczelni pada nazwisko jednego z obecnych prorektorów. Jest ich trzech.

Tyle że we wtorek 9 czerwca 2026 roku doszło do przewrotu na nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu. Jego członkowie przyjęli uchwałę, że jeśli zostanie oficjalnie potwierdzone przez ministerstwo odwołanie Sopińskiego, to zastąpi go od razu najstarszy wiekiem senator, czyli prof. Sławomir Cudak. Wynika to z przepisów.

I to on pokieruje uczelnią do czasu wyboru nowego rektora. Niewykluczone, że pracownikom uczelni wystarczy potwierdzenie odwołania przez ministerstwo wysłane mailem. W kuluarach uczelni słychać też, że prorektor nie mógłby zgodnie z przepisami zastąpić Sopińskiego, gdyby ten sam zrezygnował.

Słychać również głosy, że pracownicy uczelni chcą zmian w Akademii. Że choć są w Akademii ludzie, którzy współpracowali z Ziobrą, to większość kadry to apolityczni naukowcy, którzy nie chcą łatki politycznej. I zależy im na odbudowaniu pozycji uczelni jako szkoły kadr dla więziennictwa.

W kuluarach uczelni słuchać też narzekania, że po zmianie władzy ministerstwo sprawiedliwości nie interesowało się zgłaszanymi nieprawidłowościami i że nikt z ministerstwa jak dotąd nie pojawił się na uczelni, by porozmawiać z pracownikami oraz kadrą naukową.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Fot. Dawid Żuchowicz/Agencja Wyborcza.pl.

Kim jest odwołany rektor Sopiński

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odwołał ze stanowiska rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości 33-letniego Michała Sopińskiego, bo bardziej zachowuje się on jak polityk, niż rektor.

To od dawna oczekiwana decyzja. Sopiński na swoim koncie na profilu X nie kryje sympatii politycznych i atakuje rządy Koalicji oraz jej polityków. Jego wpisy często nie licują z powagą stanowiska. Głośno było m.in. o jego wpisie z maja 2023 roku, w którym proponował golenie głów badaczom Holocaustu.

W mediach społecznościowych Sopiński o Janinie Ochojskiej pisał „pacynka Putina”. Donalda Tuska nazwał „pachołkiem Putina”, a ocalałego z Holocaustu Mariana Turskiego „oprawcą z PZPR”. Nie kryje poparcia dla prezydenta Karola Nawrockiego. A o obecnej władzy pisze „reżim 13 grudnia”.

W ostatnich tygodniach władzy PiS Zbigniew Ziobro zabetonował Sopińskiego na stanowisku rektora, powołując go bez konkursu na pięcioletnią kadencję. Zrobił to na mocy specjalnej ustawy o utworzeniu Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

Sopińskiego ze stanowiska rektora próbował już odwołać minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Chciał on przeprowadzić zmiany w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości poprzez zmianę ustawy (chciał zlikwidować uczelnię i powołać nową), którą jednak zawetował prezydent Andrzej Duda.

Akademia powstała za czasów władzy PiS w wyniku przekształcenia Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Poszerzono jej profil działalności o kierunki cywilne. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który budował swoje służby, potraktował ją jak kuźnię kadr Suwerennej Polski. Dlatego w rozwój uczelni pompowano dziesiątki milionów złotych rocznie, w tym m.in. z Funduszu Sprawiedliwości.

A kontrolę nad Akademią w 2023 roku powierzono byłemu pełnomocnikowi partii Ziobry w okręgu kaliskim Michałowi Sopińskiemu. Gdy został rektorem miał zaledwie 30 lat. Wcześniej pracował w resorcie Ziobry i jak sam podaje w SN.

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości stała się też tzw. przechowalnią dla ludzi, którzy są związani z byłą partią Zbigniewa Ziobry, PiS i awansowali za poprzedniej władzy. Wśród pracowników naukowych są:

Neo-sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie Franciszek Michera . To były adwokat związany z ultrakatolickim Ordo Iuris, który został prokuratorem i od razu trafił do pracy w Prokuraturze Krajowej. Potem dostał nominację od nielegalnej neo-KRS na neo-sędziego.

. To były adwokat związany z ultrakatolickim Ordo Iuris, który został prokuratorem i od razu trafił do pracy w Prokuraturze Krajowej. Potem dostał nominację od nielegalnej neo-KRS na neo-sędziego. Maria Dalkowska , córka neo-sędzi NSA Anny Dalkowskiej (to była zastępczyni ministra Ziobry i członkini nielegalnej neo-KRS).

, córka neo-sędzi NSA (to była zastępczyni ministra Ziobry i członkini nielegalnej neo-KRS). Sędzia Jędrzej Kondek , członek nielegalnej neo-KRS I kadencji. Jest kierownikiem Instytutu Nauk Prawnych uczelni.

, członek nielegalnej neo-KRS I kadencji. Jest kierownikiem Instytutu Nauk Prawnych uczelni. Prokurator Przemysław Ostojski. Za władzy PiS awansował do Prokuratury Krajowej.

W 2024 roku TVN24 ujawnił też, że z Akademią związani byli również:

Kamila Chmiel , była koordynatorka biura ministra Ziobry. TVN24 podał, że brała ona udział w komisji konkursowej przyznającej dotacje z Funduszu Spraw.

, była koordynatorka biura ministra Ziobry. TVN24 podał, że brała ona udział w komisji konkursowej przyznającej dotacje z Funduszu Spraw. Iwona Lewandowska-Pierzynka , była naczelniczka wydziału w resorcie Ziobry. Prezeska Fundacji Akademii Sprawiedliwości. „Gazeta Wyborcza” pisała, że nadzorowała ona w 2023 roku druk plakatów byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego w garażu na Lubelszczyźnie. Obecnie jest jednym z trzech prorektorów Akademii.

, była naczelniczka wydziału w resorcie Ziobry. Prezeska Fundacji Akademii Sprawiedliwości. „Gazeta Wyborcza” pisała, że nadzorowała ona w 2023 roku druk plakatów byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego w garażu na Lubelszczyźnie. Obecnie jest jednym z trzech prorektorów Akademii. Paweł Szabłowski , prezes stowarzyszenia Suwerenna Polska i stołeczny radny dzielnicowy PiS-u.

, prezes stowarzyszenia Suwerenna Polska i stołeczny radny dzielnicowy PiS-u. Tomasz Sobecki , syn posłanki Anny Sobeckiej .

, syn posłanki . Martin Bożek , były asystent ministra w rządzie PiS Mariusza Kamińskiego .

, były asystent ministra w rządzie PiS . Wojciech Sych , sędzia TK (wybrany przez PiS).

, sędzia TK (wybrany przez PiS). Piotr Cieplucha sekretarz generalny Suwerennej Polski.

Jak wyliczał TVN24, za czasów ministra Ziobry Akademia Wymiaru Sprawiedliwości mocno się rozrosła. Jej kadra z kilkudziesięciu osób urosła do ok. 300 osób. Na same pensje rocznie wydawała 45 milionów złotych.

W kuluarach resortu sprawiedliwości słyszymy, że minister Waldemar Żurek zrobi wszystko, żeby Sopiński opuścił gabinet rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

Odwołany rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Michał Sopiński siedzi drugi od prawej. W lutym 2026 roku na Akademii zorganizowano debatę z udziałem byłego wiceministra sprawiedliwości w rządzie PiS Łukasza Piebiaka, głównej postaci w aferze hejterskiej (siedzi drugi od lewej). Byli tam też byli już rzecznicy dyscyplinarni Ziobry Piotr Schab (siedzi pierwszy od lewej) i jego były zastępca Przemysław Radzik (siedzi pierwszy od prawej). Fot. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości.

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