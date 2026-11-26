Psychiatria na pediatrię? W Polsce wciąż nie ma kompleksowej opieki psychiatrycznej dzieci
Dzieci z depresją, zaburzeniami odżywiania i po próbach samobójczych trafiają dziś na oddziały w szpitalach psychiatrycznych. Tymczasem ich potrzeby często wymagają także opieki pediatrycznej. Co stoi na przeszkodzie przeniesienia psychiatrii dzieci i młodzieży do szpitali dziecięcych?
Na parterze poradnia leczenia uzależnień, na pierwszym piętrze oddział leczenia psychoz, a na drugim jedenastoletnia Ania po trzeciej próbie samobójczej w tym roku. Oddziały psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej w Polsce wciąż funkcjonują w ramach ogólnych szpitali psychiatrycznych.
Środowiska zajmujące się wspieraniem dzieci w kryzysie zdrowia psychicznego od wielu lat zwracają uwagę na potrzebę przeniesienia oddziałów psychiatrii dzieci i młodzieży do szpitali pediatrycznych.
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