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Psychiatria na pediatrię? W Polsce wciąż nie ma kompleksowej opieki psychiatrycznej dzieci

Oliwia Gęsiarz przeczytasz w 8 minut

Dzieci z depresją, zaburzeniami odżywiania i po próbach samobójczych trafiają dziś na oddziały w szpitalach psychiatrycznych. Tymczasem ich potrzeby często wymagają także opieki pediatrycznej. Co stoi na przeszkodzie przeniesienia psychiatrii dzieci i młodzieży do szpitali dziecięcych?

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