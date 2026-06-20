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Zaloguj się, aby zapisać na później 20 czerwca 2026 Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Psychodeliki na receptę? Biały Dom otwiera zakazane drzwi Przez dekady kojarzono je głównie z kontrkulturą lat 60., z Woodstockiem i Timothy Learym nawołującym do „odlotu”. Dziś te substancje — psylocybina, ibogaina, MDMA — trafiają do protokołów klinicznych uczelni medycznych i stają się przedmiotem rozporządzeń w Białym Domu. Marcin Powęska Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu przeczytasz w 8 minut Skomentuj

Ponad 14 milionów dorosłych Amerykanów cierpi na poważne zaburzenia psychiczne — takie, które w istotny sposób utrudniają codzienne funkcjonowanie. Aż 8 milionów bierze z tego powodu leki, a mimo to ogromna część nie odczuwa trwałej poprawy.

Wskaźnik samobójstw w Stanach Zjednoczonych wzrósł o 37 procent między 2000 a 2018 rokiem. Wśród weteranów wojennych jest wyraźnie wyższy niż w reszcie społeczeństwa — przez ponad dwie dekady liczba samobójstw wśród kombatantów przekracza 6000 rocznie. To są ludzie, którym nie pomaga Prozac, terapia poznawczo-behawioralna, leki przeciwpsychotyczne. Mówi się o nich „oporni na leczenie”, co, niestety, brzmi jak wyrok.

18 kwietnia 2026 roku prezydent Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze nakazujące federalnym agencjom zdrowia przyspieszenie badań i dostępu do psychodelików dla pacjentów z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi — tych, u których standardowe leczenie nie działa.

Czy to słuszna decyzja? Wielu ekspertów mówi wręcz o zwrocie o 180 stopni i największej rewolucji w medycynie od lat. Ale czy to w ogóle ma sens? Okazuje się, że w terapeutycznym działaniu psychodelików jest znacznie więcej prawdy, niż mogłoby się wydawać. Czy to się nam podoba, czy nie.

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Dlaczego mózg lubi psylocybinę?

Zanim o badaniach, kilka słów o biologii. Psylocybina to substancja psychoaktywna obecna w kilkuset gatunkach grzybów. Po dostaniu się do organizmu przekształca się w psylocynę, która oddziałuje głównie na receptor serotoninowy 5-HT2A. Jego aktywacja wpływa na pracę neuronów w korze mózgowej, zwiększa uwalnianie serotoniny i glutaminianu oraz zmienia sposób komunikacji między komórkami nerwowymi. Co ciekawe, u osób z depresją słabsza aktywność tego receptora wiąże się zwykle z bardziej nasilonymi objawami choroby.

Depresja w pewnym sensie „zamraża” mózg. Sprzyja utrwalaniu negatywnych schematów myślenia i utrudnia zmianę perspektywy. Psychodeliki wydają się działać odwrotnie. Coraz więcej badań wskazuje, że mogą zwiększać neuroplastyczność, czyli zdolność mózgu do tworzenia nowych połączeń i reorganizacji istniejących sieci neuronowych.

Nie jest to tylko teoria. Badanie opublikowane w „Science” pokazało, że psychodeliki mogą pobudzać neurony do tworzenia nowych rozgałęzień i połączeń. Co ważne, efekt ten wynika prawdopodobnie z aktywacji receptorów 5-HT2A znajdujących się wewnątrz komórek nerwowych. To może tłumaczyć, dlaczego sama serotonina, choć działa na ten sam receptor, nie wywołuje podobnych zmian.

To jedna z największych różnic między psylocybiną a klasycznymi lekami przeciwdepresyjnymi. Najczęściej stosowane dziś preparaty z grupy SSRI, takie jak Prozac, trzeba przyjmować codziennie przez wiele tygodni lub miesięcy. Działają one poprzez zwiększanie stężenia serotoniny w mózgu, a poprawa nastroju zwykle pojawia się stopniowo.

Psylocybina działa inaczej. Nie jest przeznaczona do codziennego stosowania. Podaje się ją podczas jednej lub kilku kontrolowanych sesji terapeutycznych. Choć efekty psychologiczne pojawiają się już po kilku godzinach, najważniejsze mogą być zmiany zachodzące później. W niektórych badaniach poprawa utrzymywała się przez wiele tygodni, a nawet miesięcy po zakończeniu terapii.

Nie oznacza to jednak, że pojedyncza dawka może całkowicie wyleczyć depresję. Badania wykazały, że najlepsze rezultaty obserwuje się wtedy, gdy podanie psylocybiny jest połączone z psychoterapią i dalszym wsparciem pacjenta.

Kiedy psylocybina działa jak lek

A co nauka mówi o terapeutycznym działaniu psychodelików? Najdalej posunięte są dziś badania nad psylocybiną w leczeniu depresji lekoopornej, czyli takiej, która nie ustępuje mimo stosowania standardowych terapii. To obszar szczególnie ważny, bo u części pacjentów kolejne leki przeciwdepresyjne nie przynoszą poprawy.

W czerwcu 2025 roku firma Compass Pathways ogłosiła, że badanie fazy 3 COMP005 osiągnęło główny punkt końcowy. Jednorazowa dawka 25 mg preparatu COMP360 zmniejszyła nasilenie objawów depresji w porównaniu z placebo i nie wiązała się z nieoczekiwanymi problemami bezpieczeństwa. W lutym 2026 roku firma przedstawiła wyniki drugiego badania fazy 3 COMP006, które również potwierdziły skuteczność terapii. Compass zapowiada, że chce złożyć wniosek do FDA do końca roku.

Podobne wyniki zaczęły napływać także z niezależnych ośrodków akademickich. Jednym z przykładów jest badanie EPISODE, przeprowadzone przez Centralne Centrum Zdrowia Psychicznego w Mannheim i opublikowane w 2026 roku w „JAMA Psychiatry”. Naukowcy sprawdzali w nim, czy psylocybina może być bezpieczna i skuteczna u pacjentów z depresją oporną na leczenie.

Z tych badań nie można jednak wyciągać zbyt daleko idących wniosków. Wyniki są obiecujące, ale nie oznaczają jeszcze, że psylocybina jest przełomem dla wszystkich pacjentów z depresją lekooporną. W badaniu Compass u osób, które dostały najwyższą dawkę, poprawę odnotowano u 39 procent uczestników. Trzeba jednak dodać, że firma za znaczącą poprawę uznała już zmniejszenie objawów o co najmniej 25 procent, a klasyczny próg stosowany w badaniach nad lekami przeciwdepresyjnymi wynosi 50 procent.

Ibogaina i wojenne traumy

Ibogaina to zupełnie inna historia. Substancja pochodzi z kory korzenia afrykańskiego krzewu Tabernanthe iboga, od wieków stosowanego w rytualnej ceremonii Bwiti w Afryce Środkowej i Zachodniej. W Stanach Zjednoczonych jest narkotykiem z kategorii I (Schedule I) – zakazanym od 1970 roku. Co nie przeszkadzało tysiącom weteranów jeździć po nią do Meksyku. Leczenie ibogainą prowadziło do natychmiastowej, znaczącej poprawy funkcjonowania i złagodzenia objawów PTSD, depresji i lęku. Efekty utrzymywały się co najmniej miesiąc po leczeniu.

W 2024 roku Stanford Medicine opublikował wyniki badania, które zelektryzowało społeczność naukową. Trzydziestu weteranów sił specjalnych z urazami mózgu spowodowanymi eksplozjami przed leczeniem osiągało średnio 30,2 punktu na skali niepełnosprawności WHO (umiarkowany). Miesiąc po otrzymaniu ibogainy wynik spadł do 5,1 – praktycznie brak niepełnosprawności. Objawy PTSD zmniejszyły się o 88 procent, depresji o 87 procent, lęku o 81 procent.

W badaniu opublikowanym w „Nature Mental Health” dr Nolan Williams stwierdził wprost: żaden lek dotychczas nie był w stanie tak wyraźnie złagodzić funkcjonalnych i neuropsychiatrycznych następstw urazów mózgu.

Należy jednak sprawę postawić jasno: ibogaina ma związek z zaburzeniami pracy serca i odnotowano ponad 30 zgonów związanych z jej stosowaniem. Badania Stanforda stosowały magnez dożylny właśnie po to, by minimalizować ryzyko sercowe — i protokół ten okazał się skuteczny. Bez odpowiedniego nadzoru medycznego ibogaina może zabić. To nie jest preparat do „domowego” stosowania.

Trudna lekcja MDMA

Historia MDMA, czyli po prostu „imprezowego” ecstasy, jest pod pewnym względem najbardziej pouczająca w całej narracji o psychodelikach w medycynie. I nie dlatego, że zakończyła się sukcesem.

W sierpniu 2024 roku FDA odrzuciła wniosek firmy Lykos Therapeutics o zatwierdzenie terapii MDMA dla pacjentów z PTSD. Decyzja nastąpiła po tym, jak komitet doradczy agencji stosunkiem głosów 10 do 1 zalecił odrzucenie wniosku, powołując się na obawy dotyczące projektu badań i potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa.

Dlaczego? Jednym ze znaczących problemów metodologicznych było to, że uczestnicy, którzy otrzymali MDMA, mogli z łatwością zorientować się, że wzięli aktywny lek, a nie placebo, ze względu na wywoływane przez niego efekty, trudne do pomylenia z czymkolwiek innym. To „odślepia” badanie kliniczne, co może wpływać na wiarygodność danych.

Do tego doszły pytania z kilku wcześniejszych badań z powodu nieetycznego postępowania nieujawnionego przed publikacją oraz pytania o to, ile efektu terapeutycznego pochodzi od MDMA, a ile od intensywnej psychoterapii towarzyszącej.

Dane z badania fazy 3 pokazywały, że ponad 70 procent uczestników przestało spełniać kryteria diagnostyczne PTSD po trzech sesjach terapii z MDMA, w porównaniu z ok. 48 procent w grupie placebo. Wyniki były naprawdę obiecujące. Problem w tym, że dobra nauka wymaga więcej niż dobrych wyników — wymaga też solidnej metodologii.

Prawda Prawda czy fałsz? Substancje psychodeliczne mogą leczyć zaburzenia psychiczne, m.in. PTSD, czy lekooporną depresję. Sprawdziliśmy Psychodeliki mogą pomagać w leczeniu niektórych zaburzeń psychicznych, takich jak depresja lekooporna, PTSD, lęki. Na razie mówimy o kontrolowanej terapii dla określonych grup pacjentów, a nie o powszechnym leku gotowym do rutynowego stosowania. Uważasz inaczej? Zgłoś uwagę Stworzony zgodnie z międzynarodowymi zasadami weryfikacji faktów.

Co dokładnie mówi nowe rozporządzenie Trumpa?

Wróćmy do rozporządzenia Donalda Trumpa z kwietnia 2026 roku. Na pierwszy rzut oka to dokument bardzo techniczny, wręcz ociekający polityką. Dobrze wpisuje się w narrację administracji o kryzysie zdrowia psychicznego, nieskutecznym systemie opieki i błędach poprzedników. Ale za politycznym językiem kryją się też konkretne decyzje.

Rozporządzenie zobowiązuje FDA i DEA do przygotowania ścieżki, która ma umożliwić wybranym pacjentom dostęp do eksperymentalnych terapii psychodelicznych, w tym związków ibogainy.

Chodzi o wykorzystanie ustawy Right to Try, czyli przepisów pozwalających ciężko chorym pacjentom sięgać po terapie, które nie są jeszcze zatwierdzone, ale przeszły już część badań klinicznych. Dokument zakłada też, że psychodeliki z oznaczeniem Breakthrough Therapy, czyli terapii przełomowej, mają być traktowane priorytetowo w procesie oceny przez FDA.

Departament Zdrowia i Opieki Społecznej, za pośrednictwem ARPA-H (Advanced Research Projects Agency for Health), ma przeznaczyć co najmniej 50 mln dol. z już dostępnych środków na wsparcie stanów, które rozwijają programy badań nad psychodelikami.

Prokurator generalny, we współpracy z HHS, ma z kolei przeanalizować sytuację produktów zawierających substancje z listy I, jeśli pomyślnie przeszły one badania fazy 3 w leczeniu poważnych zaburzeń psychicznych. Cel jest prosty: jeżeli terapia okaże się skuteczna i bezpieczna, proces zmiany jej klasyfikacji ma przebiegać możliwie szybko.

Stawka jest naprawdę wysoka. W USA substancje z listy I są traktowane jako środki bez uznanego zastosowania medycznego i z wysokim potencjałem nadużywania. Dopóki psychodelik znajduje się w tej kategorii, droga do „normalnego” leczenia jest bardzo trudna. Dopiero pozytywna decyzja FDA i zmiana klasyfikacji mogą otworzyć możliwość przepisywania takich substancji przez lekarzy, stosowania ich w kontrolowanych warunkach klinicznych i — z czasem — rozliczania przez ubezpieczycieli.

Szczególne miejsce w tym rozporządzeniu zajmują weterani. To nie przypadek. W tej grupie kryzys zdrowia psychicznego jest szczególnie odczuwalny, a politycy nie mogą go ignorować. Dlatego dokument wskazuje współpracę FDA z Departamentem Spraw Weteranów jako jeden z priorytetów.

Psychodeliki bez „odlotu”?

W tej historii jest jeszcze jeden ważny szczegół. Psylocybina, MDMA czy ibogaina w badaniach klinicznych zwykle nie działają jak zwykła tabletka, którą pacjent połyka i wraca do domu. To nie jest farmakoterapia w klasycznym wydaniu. W wielu protokołach przed podaniem substancji są długie rozmowy przygotowawcze. W trakcie sesji obok pacjenta znajduje się przeszkolony terapeuta. Potem przychodzi czas na integrację, czyli spokojne przepracowanie tego, co pojawiło się w głowie podczas doświadczenia.

To bardzo ważne, bo zmienia całe pytanie. Nie chodzi już tylko o to, czy dana substancja działa. Trzeba zapytać: co właściwie leczy? Sama psylocybina? Obecność terapeuty? Intensywne doświadczenie psychiczne? A może dopiero połączenie tych elementów? Taki model terapii jest kosztowny, długi i trudny do przeniesienia na dużą skalę. Jeśli pacjent potrzebuje kilku osób, wielu godzin przygotowania, całodniowej sesji i późniejszej opieki, trudno sobie wyobrazić, że będzie to leczenie dostępne tak łatwo, jak klasyczne leki przeciwdepresyjne.

Dlatego naukowcy próbują rozdzielić poszczególne elementy tego doświadczenia. Jedno z najważniejszych pytań brzmi: czy efekt terapeutyczny musi iść w parze z psychodelicznym „odlotem”? Czy halucynacje są częścią leczenia, czy tylko ceną, jaką płacimy za uruchomienie głębszych zmian w mózgu?

Tu zaczyna się nowy rozdział. Trwają prace nad związkami podobnymi do ibogainy, które mają pobudzać neuroplastyczność, czyli zdolność mózgu do tworzenia nowych połączeń, ale bez wywoływania pełnego efektu psychodelicznego. W badaniach na zwierzętach takie substancje wpływały na korę przedczołową i zmniejszały zachowania przypominające depresję. Jeśli ten kierunek się potwierdzi, psychodeliki mogą stać się dla medycyny czymś więcej niż kontrowersyjną terapią z pogranicza psychiatrii i doświadczenia mistycznego.

Sobota prawdę ci powie Cykl „SOBOTA PRAWDĘ CI POWIE” to propozycja OKO.press na pierwszy dzień weekendu. Znajdziecie tu fact-checkingi (z OKO-wym fałszometrem) zarówno z polityki polskiej, jak i ze świata, bo nie tylko u nas politycy i polityczki kłamią, kręcą, konfabulują. Cofniemy się też w przeszłość, bo kłamstwo towarzyszyło całym dziejom. Rozbrajamy mity i popularne złudzenia krążące po sieci i ludzkich umysłach. I piszemy o błędach poznawczych, które sprawiają, że jesteśmy bezbronni wobec kłamstw. Tylko czy naprawdę jesteśmy? Nad tym też się zastanowimy.

Skomentuj Google News Wydrukuj USA Zdrowie Donald Trump psychiatria psychodeliki psychologia Marcin Powęska Biolog, dziennikarz popularnonaukowy, redaktor naukowy Międzynarodowego Centrum Badań Oka (ICTER). Autor blisko 10 000 tekstów popularnonaukowych w portalu Interia, ponad 50 publikacji w papierowych wydaniach magazynów „Focus", „Wiedza i Życie" i „Świat Wiedzy". Obecnie publikuje teksty na Focus.pl. Biolog, dziennikarz popularnonaukowy, redaktor naukowy Międzynarodowego Centrum Badań Oka (ICTER). Autor blisko 10 000 tekstów popularnonaukowych w portalu Interia, ponad 50 publikacji w papierowych wydaniach magazynów „Focus", „Wiedza i Życie" i „Świat Wiedzy". Obecnie publikuje teksty na Focus.pl.

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