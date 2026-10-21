Putin humanitarystą niczym Trump. W sprawie Ukrainy Moskwa nie ustępuje [O ROZMOWACH W PETERSBURGU]
Rosja rozważy wznowienie rozmów z Ukrainą – ale tematem ma być system bezpieczeństwa nie tylko dla Ukrainy, ale dla Rosji. To urobek trzygodzinnych rozmów wysłannika Trumpa z Putinem. I do tego nadzieje na nowe świetne kontrakty gospodarcze z Rosją i wspólne centra danych AI.
Putin nie wykazał 21 października oznak pójścia na kompromis w sprawie wojny, którą rozpętał. Odrzucił propozycje uzgodnione dzień wcześniej w Oslo. Za to wygląda na to, że w Petersburgu żwawo posuwały się do przodu umowy biznesowe Rosja-USA.
Ponieważ Rosja uwolniła amerykańskiego więźnia, nauczyciela Stephena Hubbarda, Witkoff nazwał Putina humanitarystą i zrównał z Trumpem: „Często określa pan prezydenta Trumpa mianem humanitarysty. Ale pan też jest humanitarystą. Oddaję panu honor, wyrażam szacunek i jeszcze raz dziękuję” – powiedział Witkoff.
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