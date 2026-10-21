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Prawa autorskie: Fot, Kristina Solovyova / POOL / AFPFot, Kristina Solovy...
21 października 2026

Putin humanitarystą niczym Trump. W sprawie Ukrainy Moskwa nie ustępuje [O ROZMOWACH W PETERSBURGU]

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Rosja rozważy wznowienie rozmów z Ukrainą – ale tematem ma być system bezpieczeństwa nie tylko dla Ukrainy, ale dla Rosji. To urobek trzygodzinnych rozmów wysłannika Trumpa z Putinem. I do tego nadzieje na nowe świetne kontrakty gospodarcze z Rosją i wspólne centra danych AI.

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Putin nie wykazał 21 października oznak pójścia na kompromis w sprawie wojny, którą rozpętał. Odrzucił propozycje uzgodnione dzień wcześniej w Oslo. Za to wygląda na to, że w Petersburgu żwawo posuwały się do przodu umowy biznesowe Rosja-USA.

Ponieważ Rosja uwolniła amerykańskiego więźnia, nauczyciela Stephena Hubbarda, Witkoff nazwał Putina humanitarystą i zrównał z Trumpem: „Często określa pan prezydenta Trumpa mianem humanitarysty. Ale pan też jest humanitarystą. Oddaję panu honor, wyrażam szacunek i jeszcze raz dziękuję” – powiedział Witkoff.

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Na zdjęciu Agnieszka Jędrzejczyk
Agnieszka Jędrzejczyk

Z wykształcenia historyczka. Od 1989 do 2011 r. reporterka sejmowa, a potem redaktorka w „Gazecie Wyborczej”, do grudnia 2015 r. - w administracji rządowej (w zespołach, które przygotowały nową ustawę o zbiórkach publicznych i zmieniły – na krótko – zasady konsultacji publicznych). Do lipca 2021 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Laureatka Pióra Nadziei 2022, nagrody Amnesty International, i Lodołamacza 2024 (za teksty o prawach osób z niepełnosprawnościami)

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