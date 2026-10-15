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Prawa autorskie: Fot. Jacek Marczewski / Agencja Wyborcza.plFot. Jacek Marczewsk...
15 października 2026

Reset Trybunału Konstytucyjnego. „Nie chodzi o odzyskanie TK przez jedną większość”

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Czy politycy porozumieją się w sprawie resetu Trybunału Konstytucyjnego? Dr Tomasz Zalasiński proponuje skrócenie obecnej kadencji sędziów TK i nowy sposób ich wyboru.

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Kryzys Trybunału Konstytucyjnego trwa od ponad dekady. Tymczasem pomysł konstytucyjnego resetu, czyli skrócenia kadencji obecnych sędziów i powołania nowego składu Trybunału, zyskuje dziś zainteresowanie różnych środowisk politycznych.

Czy możliwe jest ponadpartyjne porozumienie w tej sprawie? Jak zagwarantować, że reforma nie doprowadzi jedynie do zastąpienia jednej politycznej dominacji kolejną?

W 2024 roku obecna większość sejmowa uchwaliła dwie ustawy reformujące TK, które prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego. TK zakwestionował część przepisów i ustawy nie weszły w życie.

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Na zdjęciu Anna Wójcik
Anna Wójcik

Pisze o praworządności, demokracji, prawie praw człowieka. Prowadzi podcast OKO.press "Drugi rzut OKA na prawo". Współzałożycielka Archiwum Osiatyńskiego i Rule of Law in Poland. Doktor nauk prawnych.

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