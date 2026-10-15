Reset Trybunału Konstytucyjnego. „Nie chodzi o odzyskanie TK przez jedną większość”
Czy politycy porozumieją się w sprawie resetu Trybunału Konstytucyjnego? Dr Tomasz Zalasiński proponuje skrócenie obecnej kadencji sędziów TK i nowy sposób ich wyboru.
Kryzys Trybunału Konstytucyjnego trwa od ponad dekady. Tymczasem pomysł konstytucyjnego resetu, czyli skrócenia kadencji obecnych sędziów i powołania nowego składu Trybunału, zyskuje dziś zainteresowanie różnych środowisk politycznych.
Czy możliwe jest ponadpartyjne porozumienie w tej sprawie? Jak zagwarantować, że reforma nie doprowadzi jedynie do zastąpienia jednej politycznej dominacji kolejną?
W 2024 roku obecna większość sejmowa uchwaliła dwie ustawy reformujące TK, które prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego. TK zakwestionował część przepisów i ustawy nie weszły w życie.
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