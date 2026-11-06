Prawa autorskie: Sławomir Mentzen i Władysław Kosiniak-Kamysz spotykają się 5 listopada 2026, aby porozmawiać o resecie konstytucyjnym Sławomir Mentzen i W... Prawa autorskie: Sławomir Mentzen i Władysław Kosiniak-Kamysz spotykają się 5 listopada 2026, aby porozmawiać o resecie konstytucyjnym Sławomir Mentzen i W...

Zaloguj się, aby zapisać na później 06 listopada 2026 Dodaj nas w Google Reset wg Kosiniaka-Kamysza: to Nawrocki ma decydować, kto zostanie sędzią TK Piotr Pacewicz przeczytasz w 11 minut Władysław Kosiniak-Kamysz rusza „trzecią drogą”, ale porzucając koalicjantów, podchodzi do Pałacu Prezydenckiego. I bierze w obroty biedną naszą konstytucję. Po co PSL to robi? Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Sławomir Mentzen i Władysław Kosiniak-Kamysz spotykają się 5 listopada 2026, aby porozmawiać o resecie konstytucyjnym Sławomir Mentzen i W... Prawa autorskie: Sławomir Mentzen i Władysław Kosiniak-Kamysz spotykają się 5 listopada 2026, aby porozmawiać o resecie konstytucyjnym Sławomir Mentzen i W...

W czwartek 5 listopada Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej, wystąpił w roli prezesa PSL i przedstawił na Kongresie Polskiego Samorządu projekt zmiany Konstytucji RP. „Tylko taki reset konstytucyjny daje szansę na odbudowę zaufania do Trybunału Konstytucyjnego i zagwarantowanie spokoju społecznego” — zachwalał.

Deklarował przywiązanie do Konstytucji, ale jego reset osłabiłby pozycję ustrojową Trybunału i oddał w ręce prezydenta uprawnienia, których ten bezprawnie się domaga. I to z naddatkiem – o tym będzie ten tekst.