W minionym tygodniu nie doszło do znaczących zmian w położeniu wojsk. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej podtrzymuje narrację o okrążeniu i zniszczeniu dużych sił ukraińskich w północnej części obwodu charkowskiego i w mieście Dobropole w obwodzie donieckim. Jednak nie przedstawiło do tej pory na to żadnych dowodów.

Nawet jeśli przyjmiemy, że owa linia styczności jest bardzo teoretyczna i obszary „ziemi niczyjej” na niektórych odcinkach frontu mają od kilku do kilkunastu kilometrów głębokości, to rosyjskie mapy pokazują pełną kontrolę nad miejscowościami, które w rzeczywistości znajdują się 20 kilometrów w głębi ukraińskiej obrony. Są i takie odcinki frontu, w odniesieniu do których rosyjskie mapy publikowane regularnie w mediach państwowych zakłamują rzeczywistość, przesuwając własne zdobycze terenowe o ponad 50 kilometrów.