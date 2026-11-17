Rosja piętrzy nierealne żądania i kłamie w sprawie postępów na froncie [PŁK LEWANDOWSKI O WOJNIE]
Kremlowska propaganda zakłamuje realną sytuację na froncie. Ukraińcy atakują Most Krymski. Kolejne fiasko rozmów pokojowych. Ruszyły ćwiczenia Multinational Force–Ukraine. Przebieg działań wojennych w ostatnim tygodniu analizuje płk Piotr Lewandowski
W minionym tygodniu nie doszło do znaczących zmian w położeniu wojsk. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej podtrzymuje narrację o okrążeniu i zniszczeniu dużych sił ukraińskich w północnej części obwodu charkowskiego i w mieście Dobropole w obwodzie donieckim. Jednak nie przedstawiło do tej pory na to żadnych dowodów.
Mapy prezentowane przez rosyjski MON pokazują mocno zafałszowany obraz linii styczności wojsk.
Nawet jeśli przyjmiemy, że owa linia styczności jest bardzo teoretyczna i obszary „ziemi niczyjej” na niektórych odcinkach frontu mają od kilku do kilkunastu kilometrów głębokości, to rosyjskie mapy pokazują pełną kontrolę nad miejscowościami, które w rzeczywistości znajdują się 20 kilometrów w głębi ukraińskiej obrony. Są i takie odcinki frontu, w odniesieniu do których rosyjskie mapy publikowane regularnie w mediach państwowych zakłamują rzeczywistość, przesuwając własne zdobycze terenowe o ponad 50 kilometrów.
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