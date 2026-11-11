Rosja porozmawiała sobie w Abu Zabi o NATO w Polsce (i nie tylko)

Rozmowy w Abu Zabi zakończyły się zgodnie z oczekiwaniem wyłącznie obietnicą dużej wymiany jeńców między Rosją i Ukrainą. Kreml ugrał jednak tyle, że nie dopuścił Europejczyków do rozmów, choć dotyczyły Europy. W tym wycofania NATO z Polski. A Amerykanie tego słuchali.

Drugiego dnia trójstronnych negocjacji USA-Ukraina-Rosja w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich rozmowy trwały krócej, co pokazuje rozbieżność stanowisk. Strony nie posunęły się do przodu, ale zapewniły, że mają nadzieję na postęp.

Osiągnięciem ma być kolejna wymiana jeńców. Tym razem „duża”, ale nie wiadomo, jak duża. Rosyjski negocjator Władimir Miedinski powiedział po spotkaniu, że na szczegóły jeszcze za wcześnie. I w ogóle o niczym więcej mówić nie będzie, gdyż rozmowy są tajne do czasu osiągnięcia ostatecznego porozumienia.