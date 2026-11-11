0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Fot. Altaf Qadri / POOL / AFPFot. Altaf Qadri / P...
11 listopada 2026

Rosja porozmawiała sobie w Abu Zabi o NATO w Polsce (i nie tylko)

przeczytasz w 5 minut

Rozmowy w Abu Zabi zakończyły się zgodnie z oczekiwaniem wyłącznie obietnicą dużej wymiany jeńców między Rosją i Ukrainą. Kreml ugrał jednak tyle, że nie dopuścił Europejczyków do rozmów, choć dotyczyły Europy. W tym wycofania NATO z Polski. A Amerykanie tego słuchali.

Dodaj nas w Google
Google News

Drugiego dnia trójstronnych negocjacji USA-Ukraina-Rosja w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich rozmowy trwały krócej, co pokazuje rozbieżność stanowisk. Strony nie posunęły się do przodu, ale zapewniły, że mają nadzieję na postęp.

Osiągnięciem ma być kolejna wymiana jeńców. Tym razem „duża”, ale nie wiadomo, jak duża. Rosyjski negocjator Władimir Miedinski powiedział po spotkaniu, że na szczegóły jeszcze za wcześnie. I w ogóle o niczym więcej mówić nie będzie, gdyż rozmowy są tajne do czasu osiągnięcia ostatecznego porozumienia.

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski liczy na uwolnienie 1 000-1 500 jeńców.

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

Bezpieczeństwo

Rosja

Władimir Putin

Wołodymyr Zełenski

NATO

Abu Zabi

Jared Kushner

wojna w Ukrainie

Na zdjęciu Agnieszka Jędrzejczyk
Agnieszka Jędrzejczyk

Z wykształcenia historyczka. Od 1989 do 2011 r. reporterka sejmowa, a potem redaktorka w „Gazecie Wyborczej”, do grudnia 2015 r. - w administracji rządowej (w zespołach, które przygotowały nową ustawę o zbiórkach publicznych i zmieniły – na krótko – zasady konsultacji publicznych). Do lipca 2021 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Laureatka Pióra Nadziei 2022, nagrody Amnesty International, i Lodołamacza 2024 (za teksty o prawach osób z niepełnosprawnościami)

Komentarze

Nasze tematy

Afery

Bezpieczeństwo

Edukacja

Ekologia

Gospodarka

Historia

Kobiety

Kościół

Kultura

LGBT+

Media

Nacjonalizm

Nauka

NGO

Niepełnosprawność

Opozycja

Policja i służby

Polityka społeczna

Prawa człowieka

Prawa zwierząt

Propaganda

Protesty

Rosja

Sądownictwo

Świat

Uchodźcy i migranci

Ukraina

USA

Władza

Wybory

Zdrowie