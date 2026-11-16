Po co Moskwie były tajne negocjacje z Amerykanami w Abu Zabi, skoro dwa dni później rosyjskie żądania nowego podziału Europy opublikował „The Newy York Times”? I wszyscy się tego spodziewali, bo tak jest po każdej turze „tajnych” rokowań w sprawie Ukrainy?

Odpowiedź może zaskoczyć: jest to element wielkiej operacji propagandowej, która ma przekonać poddanych Putina, że on nadal wygrywa, choć wyraźnie przegrał. Na podstawie tego, co wygaduje propaganda Kremla, można wnosić, że przeciek z amerykańskiego dziennika jest tej operacji niezbędnym elementem składowym. Bo, przypomnijmy, najpierw rzecznik Putina Pieskow opowiadał, że negocjacje w sprawie Ukrainy są tajne, więc nic nie powie. Następnie żądania Rosji streściła zachodnia prasa, a następnie… to, co napisały te złe zachodnie gazety, propaganda Kremla szczegółowo streściła i sama się sobą zachwyciła. Bowiem z przecieków wynikało, że Moskwa eskaluje żądania wobec Ukrainy i świata. A to dowodzi, jak fantastyczny jest Putin.