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Prawa autorskie: Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.plFot. Sławomir Kamińs...
12 listopada 2026

Sejm wciąż ma czas na korektę demograficzną. To jego obowiązek

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Przeprowadzamy wybory w oparciu o dane z 2011 roku, co wpływa na siłę głosu mieszkańców poszczególnych regionów. Prezydent właśnie zawetował nowelizację kodeksu wyborczego, ale Sejm wciąż ma czas, żeby przeprowadzić korektę demograficzną w oparciu o obowiązujące zasady.

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W połowie października prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację Kodeksu wyborczego. Uchwalona przez parlament zmiana wprowadzała nowy mechanizm korekty liczby mandatów w okręgach. Od tej pory ogłaszać to w obwieszczeniu miała sama Państwowa Komisja Wyborcza w oparciu o dane z rejestru wyborców. Obecnie powinien robić to Sejm – na wniosek PKW. Ale od 2011 roku nie zrobił tego jeszcze żaden. Oznacza to, że wszystkie wybory przeprowadzamy o dane nieaktualne od kilkunastu lat, co wpływa na siłę głosu w poszczególnych okręgach.

Nowelizacja zawierała także szereg rozwiązań dotyczących kwestii administracyjnych i organizacyjnych. Przywracała zasadę, zgodnie z którą na każde województwo powoływano od dwóch do sześciu komisarzy wyborczych, które to funkcje pełnili sędziowie. Członkami komisji okręgowych i rejonowych mieli być przedstawiciele zawodów prawniczych. Zmniejszono obwody głosowania i ograniczono możliwość zgłaszania członków komisji przez komitety wyborcze, które nie zarejestrowały swoich list w danym obszarze głosowania. „Prawo wyborcze i uczciwość wyborów nie może być przedmiotem partyjnego eksperymentu tylko po to, by zwiększyć swoje szanse wyborcze. Traktuję te zmiany jako wyraz nerwowości rządzących przed poddaniem się demokratycznej ocenie ich działań. Dlatego mówię jasno, kuglowania wyborami nie będzie” – uzasadniał swoją decyzję prezydent.

O zawetowanej nowelizacji oraz o kwestii korekty demograficznej i równości wyborów OKO.press rozmawia z ekspertem ds. procesów wyborczych prof. Adamem Gendźwiłłem, kierownikiem Centrum Studiów Wyborczych na Wydziale Socjologii UW, członkiem Zespołu Ekspertów Wyborczych Fundacji Batorego.

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Na zdjęciu Dominika Sitnicka
Dominika Sitnicka

Absolwentka Prawa i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w Dwutygodniku, Res Publice Nowej i Magazynie Kulturalnym. Pisze o praworządności, polityce i mediach.

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