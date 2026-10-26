„Stanęli nade mną i namawiali: podpisz, to okazja”. Kulisy zwolnień w firmie Apart

„Nie ma powodów do obaw” – napisał w mailu do kolegów z pracy Grzegorz. Zachęcał, by wstąpili do związku zawodowego, który chciał założyć. Apart dwa dni później wręczył mu rozwiązanie umowy „za porozumieniem stron”. Paulina na taki układ pójść nie chciała; firma zwolniła ją, twierdząc, że osiągała niskie wyniki w szkoleniach. Niepunktowanych.

Ewa, Ostrowiec Świętokrzyski: — Długo siedziałam w samochodzie. Patrzyłam przed siebie, próbowałam zebrać myśli, odpowiedzieć sobie, dlaczego ja. Na siedzeniu obok leżał kubek, jakaś kawa, herbata, talerz. Zapasowe buty. Trochę mi się życia przez tych 21 lat w sklepie nazbierało. Jeden dzień pracy, jeden dzień wolnego. I tak w kółko. Dwadzieścia jeden oddanych tej firmie lat, bez jednego miesiąca. A kiedy odchodziłam, czułam się jak przestępca, którego trzeba się natychmiast pozbyć. Koleżance kazano pilnować, jak się przebieram.