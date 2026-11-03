Prawa autorskie: Sędzia Anna Korwin-Piotrowska, biało-czerwone flagi, czerwony fotel Sędzia Anna Korwin-P... Prawa autorskie: Sędzia Anna Korwin-Piotrowska, biało-czerwone flagi, czerwony fotel Sędzia Anna Korwin-P...

Zaloguj się, aby zapisać na później 03 listopada 2026 Dodaj nas w Google Starzy sędziowie nie zablokowali Zgromadzenia TK. Przyjęto budżet, Piotrowicz został rzecznikiem Mariusz Jałoszewski przeczytasz w 5 minut Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK odbyło się 3 listopada. Wzięło udział w nim 8 nowych sędziów. Uznali, że stanowią kworum. Wylosowali też sąd dyscyplinarny, który zajmie się prezesem TK Święczkowskim. Zaś rzecznikiem dyscyplinarnym w tej sprawie został były poseł PiS Piotrowicz. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Sędzia Anna Korwin-Piotrowska, biało-czerwone flagi, czerwony fotel Sędzia Anna Korwin-P... Prawa autorskie: Sędzia Anna Korwin-Piotrowska, biało-czerwone flagi, czerwony fotel Sędzia Anna Korwin-P...

To pierwsze decyzje Zromadzenia – jest organem Trybunału Konstytucyjnego – po nocy z 30 na 31 października 2026 roku. I pierwsze Zgromadzenie w Trybunale od miesięcy.

Wcześniej jego obrady blokował zawieszony obecnie prezes TK Bogdan Święczkowski. Mógł się bać utraty władzy i uchylenia immunitetu, bo prokuratura chce mu stawiać zarzuty. Prezes nie zwoływał więc Zgromadzenia, przez TK nie przedstawił też swojego budżetu. Groziło mu, że od stycznia 2027 roku nie będzie miał środków na działalność.