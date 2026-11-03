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Prawa autorskie: Sędzia Anna Korwin-Piotrowska, biało-czerwone flagi, czerwony fotelSędzia Anna Korwin-P...
03 listopada 2026

Starzy sędziowie nie zablokowali Zgromadzenia TK. Przyjęto budżet, Piotrowicz został rzecznikiem

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Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK odbyło się 3 listopada. Wzięło udział w nim 8 nowych sędziów. Uznali, że stanowią kworum. Wylosowali też sąd dyscyplinarny, który zajmie się prezesem TK Święczkowskim. Zaś rzecznikiem dyscyplinarnym w tej sprawie został były poseł PiS Piotrowicz.

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To pierwsze decyzje Zromadzenia – jest organem Trybunału Konstytucyjnego – po nocy z 30 na 31 października 2026 roku. I pierwsze Zgromadzenie w Trybunale od miesięcy.

Wcześniej jego obrady blokował zawieszony obecnie prezes TK Bogdan Święczkowski. Mógł się bać utraty władzy i uchylenia immunitetu, bo prokuratura chce mu stawiać zarzuty. Prezes nie zwoływał więc Zgromadzenia, przez TK nie przedstawił też swojego budżetu. Groziło mu, że od stycznia 2027 roku nie będzie miał środków na działalność.

Po piątkowym (30 października) zawieszeniu na miesiąc prezesa i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego TK, Zgromadzenie doszło w końcu do skutku. Zwołała je w trybie pilnym kierująca TK, sędzia Anna Korwin-Piotrowska (na zdjęciu u góry). To ona zawiesiła prezesa i wiceprezesa, bo blokowali oni normalne funkcjonowanie TK i orzekanie nowych sędziów. Korwin-Piotrowska zrobiła to jako najstarsza stażem sędziowskim sędzia TK.

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Anna Korwin-Piotrowska

Bogdan Święczkowski

praworządność

sąd dyscyplinarny

uchylenie immunitetu

Zbigniew Kapiński

Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN

Zgromadzenie Sędziów TK

Na zdjęciu Mariusz Jałoszewski
Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

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