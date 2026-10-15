4 miesiące bez świadczeń na dzieci. Przez nowe przepisy rodziny uchodźcze żyją w biedzie
Afgańska rodzina z szóstką dzieci czeka na wypłatę 800+. Minimalna krajowa wypłata ojca nie wystarcza nawet na mieszkanie. Po zmianie przepisów tysiące rodzin migrantów miesiącami nie dostają należnych świadczeń. Wg ZUS-u to ponad 103 tys. dzieci cudzoziemców.
Gdy talibowie przejmowali władzę w Afganistanie w 2021 roku, Ahmed (imię zmienione) uciekł z rodziną z ojczyzny. Przez lata pomagał zachodnim wojskom – był kierowcą, ochroniarzem, tłumaczem. Raz, po ostrzale konwoju, trafił do szpitala.
— Był bardzo pomocny. Ja go zatrudniałem, ale pracował też dla Amerykanów. Gdy talibowie przejęli władzę, ludzie, którzy pomagali tylko zachodnim firmom, znikali lub umierali podczas przesłuchań. Nie wspominając już o tych, którzy pomagali wojskom amerykańskim – opisuje Grzegorz, były oficer polskich służb mundurowych w Afganistanie.
Ahmedowi groziła w Afganistanie śmierć, a jego licznej rodzinie – co najmniej nędza. Amerykanie, uciekając z kraju, zapomnieli o swoim współpracowniku, ale polski rząd umieścił go wraz z rodziną na liście do ewakuacji.
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