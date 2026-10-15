Prawa autorskie: Fot . Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl Fot . Robert Kowalew... Prawa autorskie: Fot . Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl Fot . Robert Kowalew...

Zaloguj się, aby zapisać na później 15 października 2026 Dodaj nas w Google 4 miesiące bez świadczeń na dzieci. Przez nowe przepisy rodziny uchodźcze żyją w biedzie Krzysztof Boczek przeczytasz w 6 minut Afgańska rodzina z szóstką dzieci czeka na wypłatę 800+. Minimalna krajowa wypłata ojca nie wystarcza nawet na mieszkanie. Po zmianie przepisów tysiące rodzin migrantów miesiącami nie dostają należnych świadczeń. Wg ZUS-u to ponad 103 tys. dzieci cudzoziemców. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot . Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl Fot . Robert Kowalew... Prawa autorskie: Fot . Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl Fot . Robert Kowalew...

Gdy talibowie przejmowali władzę w Afganistanie w 2021 roku, Ahmed (imię zmienione) uciekł z rodziną z ojczyzny. Przez lata pomagał zachodnim wojskom – był kierowcą, ochroniarzem, tłumaczem. Raz, po ostrzale konwoju, trafił do szpitala.

— Był bardzo pomocny. Ja go zatrudniałem, ale pracował też dla Amerykanów. Gdy talibowie przejęli władzę, ludzie, którzy pomagali tylko zachodnim firmom, znikali lub umierali podczas przesłuchań. Nie wspominając już o tych, którzy pomagali wojskom amerykańskim – opisuje Grzegorz, były oficer polskich służb mundurowych w Afganistanie.