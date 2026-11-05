Szczepionka na zaawansowanego czerniaka. Wielkie nadzieje i ważne pytania
Szczepionka wytwarzana specjalnie dla konkretnego pacjenta z zaawansowanym nowotworem skóry – oparta na tej samej technice, co szczepionka na COVID – zmniejsza ryzyko nawrotu choroby o 42 proc. Czy to prawdziwy przełom w leczeniu nowotworów?
O nowatorskiej szczepionce zrobiło się głośno w sierpniu 2026 r. Produkująca ją firma — amerykańska Moderna — poinformowała w komunikacie prasowym, iż jej produkt jest w tzw. III fazie badań klinicznych i że wstępne wyniki tych badań są niezwykle obiecujące.
Wiadomość ta zelektryzowała nie tylko onkologów i pacjentów onkologicznych oraz ich bliskich, ale także zwykłych odbiorców mediów, wreszcie inwestorów.
Akcje Moderny natychmiast poszybowały w górę. Przed ujawnieniem wyników badania były warte ok. 63 dolary, po czym w ciągu jednego dnia ich wartość wzrosła o 177 proc.
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