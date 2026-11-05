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Prawa autorskie: AFP PHOTO / NORTHWESTERN UNIVERSITY / BEN SCHAMISSOAFP PHOTO / NORTHWES...
05 listopada 2026

Szczepionka na zaawansowanego czerniaka. Wielkie nadzieje i ważne pytania

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Szczepionka wytwarzana specjalnie dla konkretnego pacjenta z zaawansowanym nowotworem skóry – oparta na tej samej technice, co szczepionka na COVID – zmniejsza ryzyko nawrotu choroby o 42 proc. Czy to prawdziwy przełom w leczeniu nowotworów? 

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O nowatorskiej szczepionce zrobiło się głośno w sierpniu 2026 r. Produkująca ją firma — amerykańska Moderna — poinformowała w komunikacie prasowym, iż jej produkt jest w tzw. III fazie badań klinicznych i że wstępne wyniki tych badań są niezwykle obiecujące.

Wiadomość ta zelektryzowała nie tylko onkologów i pacjentów onkologicznych oraz ich bliskich, ale także zwykłych odbiorców mediów, wreszcie inwestorów.

Akcje Moderny natychmiast poszybowały w górę. Przed ujawnieniem wyników badania były warte ok. 63 dolary, po czym w ciągu jednego dnia ich wartość wzrosła o 177 proc.

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Na zdjęciu Sławomir Zagórski
Sławomir Zagórski

Biolog, dziennikarz. Zrobił doktorat na UW, uczył biologii studentów w Algierii. 20 lat spędził w „Gazecie Wyborczej”. Współzakładał tam dział nauki i wypromował wielu dziennikarzy naukowych. Pracował też m.in. w Ambasadzie RP w Waszyngtonie, zajmując się współpracą naukową i kulturalną między Stanami a Polską. W OKO.press pisze głównie o systemie ochrony zdrowia.

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