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Tak się bawi SN. Dobry hotel w zamku i szkolenie za 85 tysięcy, na którym nie było sędziów

Mariusz Jałoszewski przeczytasz w 3 minuty

Trzydniowe szkolenie dla 7 sędziów z Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN zorganizowano w czterogwiazdkowym hotelu w zamku w Lidzbarku Warmińskim. Na szkolenie nie przyjechali jednak sędziowie z tej Izby. W hotelu pojawiło się za to kierownictwo SN.

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