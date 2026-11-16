Tak się bawi SN. Dobry hotel w zamku i szkolenie za 85 tysięcy, na którym nie było sędziów
Trzydniowe szkolenie dla 7 sędziów z Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN zorganizowano w czterogwiazdkowym hotelu w zamku w Lidzbarku Warmińskim. Na szkolenie nie przyjechali jednak sędziowie z tej Izby. W hotelu pojawiło się za to kierownictwo SN.
OKO.press ustaliło kulisy tego zadziwiającego szkolenia w SN, które kosztowało 84,5 tysiąca złotych brutto i finalnie zapłacą za nie wszyscy podatnicy.
Szkolenie odbyło się 6-8 października 2026 roku. Główny temat – modele odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce.
We wtorek rano 6 października uczestnicy konferencji wyjechali spod siedziby SN. I po południu zajechali na obiad w Hotelu Krasicki w Lidzbarku Warmińskim (miasto położone jest za Olsztynem, w kierunku rosyjskiej granicy).
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