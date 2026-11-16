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Prawa autorskie: I prezes SNI prezes SN
16 listopada 2026

Tak się bawi SN. Dobry hotel w zamku i szkolenie za 85 tysięcy, na którym nie było sędziów

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Trzydniowe szkolenie dla 7 sędziów z Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN zorganizowano w czterogwiazdkowym hotelu w zamku w Lidzbarku Warmińskim. Na szkolenie nie przyjechali jednak sędziowie z tej Izby. W hotelu pojawiło się za to kierownictwo SN.

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OKO.press ustaliło kulisy tego zadziwiającego szkolenia w SN, które kosztowało 84,5 tysiąca złotych brutto i finalnie zapłacą za nie wszyscy podatnicy.

Szkolenie odbyło się 6-8 października 2026 roku. Główny temat – modele odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce.

We wtorek rano 6 października uczestnicy konferencji wyjechali spod siedziby SN. I po południu zajechali na obiad w Hotelu Krasicki w Lidzbarku Warmińskim (miasto położone jest za Olsztynem, w kierunku rosyjskiej granicy).

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Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

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