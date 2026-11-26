TK zawiesił prezesa Święczkowskiego na 12 miesięcy. Jego odsunięcie od pracy jest legalne
Decyzję w sprawie Świeczkowskiego podjął sąd dyscyplinarny. Orzekł też, że decyzja o jego odsunięciu od obowiązków służbowych z powodu paraliżowania pracy Trybunału Konstytucyjnego była zasadna i zgodna z prawem.
To pierwsze orzeczenie, w którym sąd ocenił legalność decyzji kierującej Trybunałem sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej z 30 października 2026 roku o odsunięciu od pełnienia obowiązków służbowych prezesa i wiceprezesa sądu konstytucyjnego.
Sąd dyscyplinarny TK wydał je w czwartek 26 listopada 2026 roku. W trzyosobowym składzie wydał uchwałę, w której uznał, że decyzja Korwin-Piotrowskiej była uzasadniona merytorycznie. Działania prezesa TK doprowadziły bowiem do paraliżu prawidłowej pracy sądu konstytucyjnego.
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