08 stycznia 2026

Trump wypisuje USA z 66 organizacji międzynarodowych. Wśród nich są te, które walczą ze zmianą klimatu

Rok 2026 nie zwalnia tempa. Prezydent Trump poinformował właśnie, że USA opuszczają szereg międzynarodowych organizacji, w tym kluczowe dla ochrony przyrody i przeciwdziałania zmianom klimatu. Według Trumpa współpraca międzynarodowa została zdominowana przez progresywizm i „klimatyczną ortodoksję"

Wojciech Kość

Administracja prezydenta Donalda Trumpa zadecydowała o wyjściu Stanów Zjednoczonych z 66 międzynarodowych organizacji określonych jako „nieefektywne i szkodliwe”. Wśród nich znalazły się m.in. organizacje zajmujące się kryzysem klimatycznym, ochroną przyrody, ale także prawami kobiet i równością płci czy edukacją.

Ruch Trumpa nie zaskakuje. Prezydencka administracja tak pierwszej, jak i drugiej kadencji, aktywnie sprzeciwia się jakimkolwiek formom współpracy międzynarodowej, nie tylko na rzecz klimatu.

Na początku drugiej kadencji Trump określił kryzys klimatyczny jako „największe oszustwo w historii”, ignorując całkowicie konsensus naukowy w sprawie przyczyn rosnącej temperatury Ziemi (nauka zajmuje się tym od co najmniej 170 lat i jej podstawy nie zostały w żaden sposób zakwestionowane). Główną przyczyną jest szybko rosnąca koncentracja gazów cieplarnianych – przede wszystkim dwutlenku węgla – w atmosferze, napędzana spalaniem paliw kopalnych: węgla, ropy i gazu.

„Źle zarządzane, zbędne”

USA jest więc pierwszym krajem, który zdecydował się wyjść z Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmiany klimatu (UNFCCC), a także z powiązanego (choć niezależnego) Międzyrządowego Panelu ds. Zmiany Klimatu (IPCC). W trakcie swojej pierwszej kadencji prezydent Trump wycofał USA także z Porozumienia Paryskiego (zawartego pod auspicjami UNFCCC), po czym zrobił to drugi raz po tym, jak prezydent Joe Biden odwrócił początkową decyzję Trumpa.

UNFCCC od ponad 30 lat stara się zorganizować globalną współpracę, by spowolnić zmianę klimatu i zaadaptować się do jej skutków. Konwencja co roku organizuje szczyty klimatyczne, tzw. COP-y, które, choć krytykowane za opieszałość, zdołały rozpocząć skręt globalnej polityki i gospodarki w stronę niskoemisyjnych źródeł energii. Zmiana ta nie byłaby możliwa bez kolejnych raportów IPCC, przedstawiających stan badań nad zmianą klimatu, jej przyczynami, skutkami i możliwymi działaniami zaradczymi. Raporty IPCC leżą u podstaw bez mała wszystkich działań na rzecz klimatu od ponad 30 lat, przy czym organizacja bywa krytykowana – ale za zbyt łagodne przedstawianie skali kryzysu decydentów politycznym.

„Administracja prezydenta Trumpa uznała, że instytucje te dublują się pod względem zakresu działania, są źle zarządzane, zbędne, kosztowne [i] nieefektywnie prowadzone” – uzasadnił decyzję o wycofaniu amerykański sekretarz stanu Marco Rubio.

Trump utrudnia walkę o klimat

„Co rozpoczęło się jako pragmatyczne ramy międzynarodowej współpracy na rzecz pokoju i kooperacji, przekształciło się w rozbudowaną architekturę globalnego zarządzania, często zdominowaną przez progresywną ideologię i oderwaną od interesów narodowych. Od wymogów DEI (różnorodność, równość i włączenie – od aut.), przez kampanie na rzecz »równości płci«, po ortodoksję klimatyczną – wiele organizacji międzynarodowych służy dziś globalistycznemu projektowi zakorzenionemu w skompromitowanej fantazji o »końcu historii«” – dodał Rubio.

Decyzja administracji Trumpa może utrudnić – i tak trudną – globalną współpracę na rzecz klimatu. Co prawda w UNFCCC pozostają wszystkie pozostałe kraje świata, jednak USA z racji na swoją geopolityczną siłę oraz bycie największym emitentem gazów cieplarnianych były bardzo kluczowym państwem-stroną konwencji.

Kierunek zmian zarysował się bardzo wyraźnie pod koniec 2025 roku, kiedy USA nie wzięły udziału w COP30 w brazylijskim Belem. A już na początku 2026 roku Trump porwał wenezuelskiego prezydenta Nicolása Maduro i zapowiedział przejęcie kontroli nad ogromnymi (choć niełatwymi do wydobycia i przetwórstwa) zasobami ropy naftowej tego kraju. Także deklarowana przez Trumpa chęć zajęcia Grenlandii (terytorium Danii, członka UE i NATO) ma w tle zmiany klimatyczne m.in. ze względu na rosnące znaczenie mórz i zasobów Arktyki w kontekście zanikania tam lodu.

USA bez prawa do negocjacji

Wycofanie się Stanów Zjednoczonych z Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) ma znacznie poważniejsze niż odejście od samego Porozumienia Paryskiego, komentuje Instytut Zielonej Gospodarki (IZG).

„W praktyce taki krok pozbawia USA miejsca przy stole negocjacyjnym, wpływu na kształt międzynarodowych reguł oraz możliwości współdecydowania o przyszłych rozwiązaniach, które i tak będą oddziaływać na światową gospodarkę – w tym na handel, energetykę i bezpieczeństwo. Jest to również silny sygnał polityczny: odejście od multilateralizmu i wspólnej odpowiedzialności za problem o charakterze globalnym” – piszą eksperci IZG.

Nie tylko organizacje klimatyczne

Decyzja Trumpa to także sygnał, że „jeden z kluczowych emitentów rezygnuje ze współodpowiedzialności. Osłabia to zaufanie do długoterminowych deklaracji i zachęci część rządów (np. Indie) do opóźniania deklaracji własnych zobowiązań, obniżania ambicji celów klimatycznych i przenoszenia akcentu na krótkoterminowe działania powodowane narodową kalkulacją polityczną”.

„W praktyce oznacza to mniejsze tempo redukcji emisji globalnych, słabsze finansowanie adaptacji i transformacji w krajach Globalnego Południa, utrudnioną koordynację standardów globalnych. Strony Konwencji nadal będą działały, lecz w bardziej rozproszony, mniej przewidywalny sposób, a koszt nieobecności kluczowego gracza poniesie cała wspólnota międzynarodowa” – dodaje IZG.

USA opuszczają nie tylko organizacje klimatyczne. Na liście znalazły się m.in. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody, odpowiedzialna np. za obiekty Światowego Dziedzictwa UNESCO takie, jak Puszcza Białowieska i Międzyrządowa Platforma w sprawie Różnorodności Biologicznej i Funkcjonowania Ekosystemów (IPBES), monitorująca spadek światowej bioróżnorodności.

Zobacz wszystkie organizacje ONZ, z których wypisują się Stany Zjednoczone 31 organizacji związanych z ONZ: Department of Economic and Social Affairs UN Economic and Social Council (ECOSOC) – Economic Commission for Africa ECOSOC – Economic Commission for Latin America and the Caribbean ECOSOC – Economic and Social Commission for Asia and the Pacific ECOSOC – Economic and Social Commission for Western Asia International Law Commission International Residual Mechanism for Criminal Tribunals International Trade Centre Office of the Special Adviser on Africa Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children in Armed Conflict Office of the Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict Office of the Special Representative of the Secretary-General on Violence Against Children Peacebuilding Commission Peacebuilding Fund Permanent Forum on People of African Descent UN Alliance of Civilizations UN Collaborative Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries UN Conference on Trade and Development UN Democracy Fund UN Energy UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) UN Human Settlements Programme UN Institute for Training and Research UN Oceans UN Population Fund UN Register of Conventional Arms UN System Chief Executives Board for Coordination UN System Staff College UN Water UN University.

Zobacz pozostałe organizacje, z których wypisały się Stany Zjednoczone 35 organizacji: 24/7 Carbon-Free Energy Compact Colombo Plan Council Commission for Environmental Cooperation Education Cannot Wait European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats Forum of European National Highway Research Laboratories Freedom Online Coalition Global Community Engagement and Resilience Fund Global Counterterrorism Forum Global Forum on Cyber Expertise Global Forum on Migration and Development Inter-American Institute for Global Change Research Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals, and Sustainable Development Intergovernmental Panel on Climate Change Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property International Cotton Advisory Committee International Development Law Organization International Energy Forum International Federation of Arts Councils and Culture Agencies International Institute for Democracy and Electoral Assistance International Institute for Justice and the Rule of Law International Lead and Zinc Study Group International Renewable Energy Agency International Solar Alliance International Tropical Timber Organization International Union for Conservation of Nature Pan American Institute of Geography and History Partnership for Atlantic Cooperation Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia Regional Cooperation Council Renewable Energy Policy Network for the 21st Century Science and Technology Center in Ukraine Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme Venice Commission of the Council of Europe.

Wojciech Kość

W OKO.press pisze głównie o kryzysie klimatycznym i ochronie środowiska.