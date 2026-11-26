Tysiącletnia Rosja według Kushnera. Putinowi trzeba dać więcej [GOWORIT MOSKWA]
Właśnie się dowiedzieliśmy, co Amerykanie robią w sprawie Ukrainy. Przyjaźnią się z doradcami Putina, „postaci historycznej”.
Jared Kushner, zięć i wysłannik Trumpa na rozmowy z Rosją, podzielił się swoimi doświadczeniami z negocjacji z Rosji. Wynika z tego, że bezkrytycznie łyka argumenty Putina, przyjaźni się serdecznie z jego negocjatorami i niewiele wie o dziedzinie, którą się zajmuje. Kushner jednak, sądząc ze stanu jego konta w banku, nie jest aż tak niemądry, jak wynika z tych wypowiedzi.
Można więc wnosić, że Kushner zakomunikował nam, iż jego praca to emocjonalne zaspakajanie Trumpa, a USA nie powinny być traktowane jako godnym zaufania sojusznikiem Europy.
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