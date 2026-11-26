Jared Kushner, zięć i wysłannik Trumpa na rozmowy z Rosją, podzielił się swoimi doświadczeniami z negocjacji z Rosji. Wynika z tego, że bezkrytycznie łyka argumenty Putina, przyjaźni się serdecznie z jego negocjatorami i niewiele wie o dziedzinie, którą się zajmuje. Kushner jednak, sądząc ze stanu jego konta w banku, nie jest aż tak niemądry, jak wynika z tych wypowiedzi.