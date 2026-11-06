Ujawniamy nazwiska 17 neosędziów SN, których pozwie państwo za wadliwe wyroki
Pozwy o odszkodowania – tzw. regresy – na kwotę 690 tysięcy złotych zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Na początek wezwania dostaną wadliwi neosędziowie SN, którzy brali udział w wydaniu 6 orzeczeń [LISTA NAZWISK].
Pozwy regresowe minister sprawiedliwości zapowiedział na konferencji w piątek 6 listopada 2026 roku. Na początek do grupy 17 neosędziów SN zostaną skierowane wezwania przedsądowe do zapłaty.
Dostaną je neosędziowie, którzy wydali 6 wadliwych orzeczeń w nielegalnej Izbie Dyscyplinarnej i Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz w Izbie Cywilnej SN.
Pozwani będą m.in. neosędziowie Kamil Zaradkiewicz i pełniąca funkcję prezeski Izby Cywilnej Joanna Misztal-Konecka oraz pełniący funkcję prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Krzysztof Wiak.
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