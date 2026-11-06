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Prawa autorskie: fot.: Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.plfot.: Sławomir Kamiń...
06 listopada 2026

Ujawniamy nazwiska 17 neosędziów SN, których pozwie państwo za wadliwe wyroki

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Pozwy o odszkodowania – tzw. regresy – na kwotę 690 tysięcy złotych zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Na początek wezwania dostaną wadliwi neosędziowie SN, którzy brali udział w wydaniu 6 orzeczeń [LISTA NAZWISK].

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Pozwy regresowe minister sprawiedliwości zapowiedział na konferencji w piątek 6 listopada 2026 roku. Na początek do grupy 17 neosędziów SN zostaną skierowane wezwania przedsądowe do zapłaty.

Dostaną je neosędziowie, którzy wydali 6 wadliwych orzeczeń w nielegalnej Izbie Dyscyplinarnej i Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz w Izbie Cywilnej SN.

Pozwani będą m.in. neosędziowie Kamil Zaradkiewicz i pełniąca funkcję prezeski Izby Cywilnej Joanna Misztal-Konecka oraz pełniący funkcję prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Krzysztof Wiak.

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Na zdjęciu Mariusz Jałoszewski
Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

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