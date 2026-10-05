Chat, na kogo głosować? Kraków, czyli pierwsze wybory ery AI [PODCAST]
Sztuczna inteligencja zmienia polityczny krajobraz i sposoby kreowania kampanii. Widać to w krakowskiej kampanii przed wyborami na prezydenta. I zapewne będzie to widać również w 2027 roku, gdy wybierać będziemy parlamentarzystów.
Nadaję z Krakowa – miasta, które od kilku miesięcy testuje, jak mogą wyglądać kampanie ery AI. Najpierw mieliśmy referendum, przed nami wybory na prezydenta i ich druga tura. Na przykładzie obu przypadków widać, że kandydaci, kandydatki, aktywiści i nieznani sprawcy polubili się ze sztuczną inteligencją.
To kolejny odcinek nowego podcastu OKO.press – „To trzeba na spokojnie”. Opowiadam w nim o obsesjach współczesności – big techach, sztucznej inteligencji, trendach w mediach i kulturze. Postaram się rozjaśnić trudne tematy i pomóc w ich zrozumieniu. Kolejne odcinki dostępne są na OKO.press, Spotify i Apple Podcasts.
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