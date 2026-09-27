0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Fot. Konrad Kozlowski / Agencja Wyborcza.plFot. Konrad Kozlowsk...
27 września 2026

Wybory w Krakowie. W drugiej turze Gibała kontra Piątkowska

przeczytasz w 7 minut

Według wyników sondażowych na podium po krakowskich wyborach zaskoczeń nie ma. Zwycięzcą niedzielnego głosowania jest Łukasz Gibała, który już po raz czwarty próbuje zostać prezydentem Krakowa. W drugiej turze zmierzy się z senatorką KO Moniką Piątkowską.

Google News

Zdecydowane zwycięstwo Łukasza Gibały przy niskiej frekwencji. Tak można podsumować sondażowe wyniki pierwszej tury wyborów na stanowisko prezydenta Krakowa. 27 września mieszkańcy stolicy Małopolski brali udział w przedterminowym głosowaniu po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego w majowym referendum. Burzliwy politycznie czas trwa w Krakowie od zimy, gdy wystartowały akcja referendalna i protesty przeciwko wprowadzeniu Strefy Czystego Transportu. Od kilku miesięcy miastem rządzi związany z KO komisarz Stanisław Kracik.

Ten czas mógł zmęczyć Krakowian i być może widać to w prognozowanych wynikach frekwencji. Według pracowni Ipsos wyniosła zaledwie 41,9 proc. Według sondażu OGB – 44,3 proc. Dla porównania – w wyborach prezydenckich, tych ogólnopolskich, w 2025 roku w drugiej turze zagłosowało ponad 79 proc. Krakowian.

Bitwa o Kraków. Wyniki exit poll i late poll

Do drugiej tury dostała się dwójka kandydatów od początku typowana na faworytów. Dalsze miejsca przynoszą jednak przynajmniej jedną niespodziankę. A oto wyniki dwóch dostępnych po zakończeniu głosowania sondaży exit poll.

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

Wybory

Kraków

Łukasz Gibała

Monika Piątkowska

wybory w Krakowie

Na zdjęciu Marcel Wandas
Marcel Wandas

Reporter, autor tekstów dotyczących klimatu i gospodarki. Absolwent UMCS w Lublinie, wcześniej pracował między innymi w Radiu Eska, Radiu Kraków i Off Radiu Kraków, publikował też w Magazynie WP.pl i na Wyborcza.pl. Jeden ze współautorów podcastu "Drugi Rzut Oka". Interesuje się tematyką transformacji energetycznej, transportu publicznego, elektromobilności, w razie potrzeby również na posterunku przy tematach popkulturalnych. Mieszkaniec krakowskiej Mogiły, fan Eurowizji, miłośnik zespołów Scooter i Nine Inch Nails, najlepiej czujący się w Beskidach i przy bałtyckich wydmach.

Na zdjęciu Katarzyna Kojzar
Katarzyna Kojzar

Dziennikarka, reporterka, redaktorka, współkierowniczka działu społeczno-gospodarczego (razem z Jakubem Szymczakiem). Zarządza również pracą zespołu klimatycznego. W OKO.press zajmuje się przede wszystkim prawami zwierząt, ochroną rzek, lasów i innych cennych ekosystemów, a także sprawami dotyczącymi łowiectwa, energetyki i klimatu. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Szkoły Reportażu, laureatka Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego za reportaż o Odrze i nagrody Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego za "bezkompromisowość i konsekwencję w nagłaśnianiu zaniedbań władz w obszarze ochrony środowiska naturalnego". Urodziła się nad Odrą, mieszka w Krakowie.

Komentarze

Nasze tematy