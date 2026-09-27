Wybory w Krakowie. W drugiej turze Gibała kontra Piątkowska
Według wyników sondażowych na podium po krakowskich wyborach zaskoczeń nie ma. Zwycięzcą niedzielnego głosowania jest Łukasz Gibała, który już po raz czwarty próbuje zostać prezydentem Krakowa. W drugiej turze zmierzy się z senatorką KO Moniką Piątkowską.
Zdecydowane zwycięstwo Łukasza Gibały przy niskiej frekwencji. Tak można podsumować sondażowe wyniki pierwszej tury wyborów na stanowisko prezydenta Krakowa. 27 września mieszkańcy stolicy Małopolski brali udział w przedterminowym głosowaniu po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego w majowym referendum. Burzliwy politycznie czas trwa w Krakowie od zimy, gdy wystartowały akcja referendalna i protesty przeciwko wprowadzeniu Strefy Czystego Transportu. Od kilku miesięcy miastem rządzi związany z KO komisarz Stanisław Kracik.
Ten czas mógł zmęczyć Krakowian i być może widać to w prognozowanych wynikach frekwencji. Według pracowni Ipsos wyniosła zaledwie 41,9 proc. Według sondażu OGB – 44,3 proc. Dla porównania – w wyborach prezydenckich, tych ogólnopolskich, w 2025 roku w drugiej turze zagłosowało ponad 79 proc. Krakowian.
Bitwa o Kraków. Wyniki exit poll i late poll
Do drugiej tury dostała się dwójka kandydatów od początku typowana na faworytów. Dalsze miejsca przynoszą jednak przynajmniej jedną niespodziankę. A oto wyniki dwóch dostępnych po zakończeniu głosowania sondaży exit poll.
Komentarze