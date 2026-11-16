0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: pracownik TV Republikapracownik TV Republi...
16 listopada 2026

Zarzuty dla pracowników TV Republika: Kłeczka, Rachonia i Olechowskiego. Za najazd na prokuraturę

przeczytasz w 4 minuty

Prokuratura Krajowa w końcu ogłasza zarzuty karne za skandaliczny najazd na jej siedzibę. Zarzuty dostają czołowi pracownicy prawicowej TV Republika, powiązanej z Prawem i Sprawiedliwością. Nie jest wykluczone, że zarzuty dostaną również posłowie PiS.

Dodaj nas w Google
Google News

Zarzuty stawia prokuratorka Ewa Wrzosek ze specjalnego zespołu śledczego, który kilka miesięcy temu powołał minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.

W poniedziałek 16 listopada 2026 roku na ogłoszenie zarzutów – w charakterze podejrzanych – zostali wezwani Miłosz Kłeczek i Michał Rachoń. Mają dostać zarzuty naruszenia miru domowego z artykułu 193 kodeksu karnego.

Taki sam zarzut w piątek 13 listopada dostał Jarosław Olechowski (na zdjęciu u góry), szef wydawców w Republice.

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

Media

Sądownictwo

Tomasz Sakiewicz

Ewa Wrzosek

Waldemar Żurek

Ministerstwo Sprawiedliwości

Prawo i Sprawiedliwość

Prokuratura Krajowa

Sejm X kadencji

Jarosław Olechowski

Michał Rachoń

Miłosz Kłeczek

praworządność

Tomasz Janeczek

TV Republika

zarzuty karne

Na zdjęciu Mariusz Jałoszewski
Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

Komentarze

Nasze tematy

Afery

Bezpieczeństwo

Edukacja

Ekologia

Gospodarka

Historia

Kobiety

Kościół

Kultura

LGBT+

Media

Nacjonalizm

Nauka

NGO

Niepełnosprawność

Opozycja

Policja i służby

Polityka społeczna

Prawa człowieka

Prawa zwierząt

Propaganda

Protesty

Rosja

Sądownictwo

Świat

Uchodźcy i migranci

Ukraina

USA

Władza

Wybory

Zdrowie