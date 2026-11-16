Zarzuty dla pracowników TV Republika: Kłeczka, Rachonia i Olechowskiego. Za najazd na prokuraturę
Prokuratura Krajowa w końcu ogłasza zarzuty karne za skandaliczny najazd na jej siedzibę. Zarzuty dostają czołowi pracownicy prawicowej TV Republika, powiązanej z Prawem i Sprawiedliwością. Nie jest wykluczone, że zarzuty dostaną również posłowie PiS.
Zarzuty stawia prokuratorka Ewa Wrzosek ze specjalnego zespołu śledczego, który kilka miesięcy temu powołał minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.
W poniedziałek 16 listopada 2026 roku na ogłoszenie zarzutów – w charakterze podejrzanych – zostali wezwani Miłosz Kłeczek i Michał Rachoń. Mają dostać zarzuty naruszenia miru domowego z artykułu 193 kodeksu karnego.
Taki sam zarzut w piątek 13 listopada dostał Jarosław Olechowski (na zdjęciu u góry), szef wydawców w Republice.
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