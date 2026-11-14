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Prawa autorskie: FOT. MARIUSZ CIESZEWSKI / Agencja Wyborcza.plFOT. MARIUSZ CIESZEW...
14 listopada 2026

Zastrzyki młodości podbijają USA. Czy to rewolucja, czy tylko kolejna moda?

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Mają przyspieszać regenerację, odbudowywać mięśnie, poprawiać sen i spowalniać procesy starzenia. W Stanach Zjednoczonych zastrzyki z peptydów stały się jednym z najgorętszych trendów w medycynie długowieczności. Czy faktycznie pomagają, czy może jednak szkodzą?

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Jeszcze niedawno peptydy kojarzyły się przede wszystkim z laboratoriami i medycyną eksperymentalną. Dziś coraz częściej pojawiają się w gabinetach medycyny przeciwstarzeniowej, ofertach firm farmaceutycznych i mediach społecznościowych.

Sięgają po nie sportowcy, miłośnicy biohackingu, ale też osoby, które po czterdziestce czy pięćdziesiątce chcą odzyskać energię, poprawić koncentrację albo szybciej wrócić do formy po kontuzji.

Wokół tych preparatów narosło sporo mitów.

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Na zdjęciu Marcin Powęska
Marcin Powęska

Biolog, redaktor naukowy Międzynarodowego Centrum Badań Oka (ICTER). Publikował w portalu Interia, Chip, Focus, a także papierowych wydaniach magazynów "Focus", "Wiedza i Życie" i "Świat Wiedzy". Obecnie dziennikarz serwisu Cowzdrowiu.pl.

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