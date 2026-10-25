Zdymisjonowany Sopiński straszy senat Akademii. Chce zablokować wybór nowego rektora
Były rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Michał Sopiński straszy pozwami o odszkodowanie członków senatu uczelni, jeśli wybiorą nowego rektora. To wywieranie nacisku i próba wywołania efektu mrożącego. Uczelnia zapowiada zawiadomienie do prokuratury
Michał Sopiński – na zdjęciu u góry – robi wszystko, by uniemożliwić zmiany i porządki w założonej za czasów ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.
Sopiński był jej rektorem, ale we wrześniu 2026 roku najpierw został odwołany z tej funkcji przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. A potem został zwolniony z pracy na uczelni dyscyplinarnie przez pełniącego obowiązki rektora, prof. Sławomira Cudaka.
Teraz Sopiński chce zablokować zwołane na 27 października 2026 roku wybory nowego rektora. W niedzielę 25 października, w południe rozesłał do 14 członków senatu uczelni – senat wybiera rektora – maila z wezwaniem przedsądowym.
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