Prawa autorskie: Fot. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości Fot. Akademia Wymiar... Prawa autorskie: Fot. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości Fot. Akademia Wymiar...

Zaloguj się, aby zapisać na później 25 października 2026 Dodaj nas w Google Zdymisjonowany Sopiński straszy senat Akademii. Chce zablokować wybór nowego rektora Mariusz Jałoszewski przeczytasz w 5 minut Były rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Michał Sopiński straszy pozwami o odszkodowanie członków senatu uczelni, jeśli wybiorą nowego rektora. To wywieranie nacisku i próba wywołania efektu mrożącego. Uczelnia zapowiada zawiadomienie do prokuratury Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości Fot. Akademia Wymiar... Prawa autorskie: Fot. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości Fot. Akademia Wymiar...

Michał Sopiński – na zdjęciu u góry – robi wszystko, by uniemożliwić zmiany i porządki w założonej za czasów ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

Sopiński był jej rektorem, ale we wrześniu 2026 roku najpierw został odwołany z tej funkcji przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. A potem został zwolniony z pracy na uczelni dyscyplinarnie przez pełniącego obowiązki rektora, prof. Sławomira Cudaka.